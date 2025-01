Graciele Lacerda exibe sua barriga pós-parto: ‘Voltando aos poucos’

Esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda mostra qual é o tamanho de sua barriga pós-parto apenas 3 semanas após o nascimento da filha

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou seus seguidores ao compartilhar detalhes de como está a recuperação do seu corpo após a gravidez. Esposa do cantor Zezé Di Camargo, ela deu à luz Clara há três semanas e surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua barriga pós-parto.

Nesta segunda-feira, 13, ela apareceu com um look justo ao corpo em sua casa e mostrou que a barriguinha ainda está saliente, mas já diminuiu.

"A barriguinha já deu mais uma diminuída. Está voltando aos poucos para o lugar”, afirmou ela. Inclusive, Graciele comentou que está difícil encontrar looks em seu guarda-roupa. "Está difícil de achar roupa para usar neste período. As roupas de grávida ficam enormes. E as roupas normais ainda não ficam legal. Eu tenho que fazer improvisos”, comentou.

Graciele Lacerda revelou quantos quilos já perdeu após a gestação

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para falar sobre o seu processo de ganho de peso na gravidez, e a perda dos quilos após dar à luz Clara Lacerda Camargo, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo. Ela perdeu 10 quilos dos 14 que ganhou durante a gravidez.

"Engordei na gravidez 14 kg. Quando comecei a fazer o tratamento para fazer a FIV (Fertilização in Vitro), que resultou no positivo da Clara, eu engravidei inchadinha. Da descoberta da gravidez até dezembro, engordei 14 kg. Com dez dias do nascimento da Clara, já consegui perder 10 kg. Um quilo por dia", contou ela nos stories do Instagram.

Ela contou que ainda quer perder mais sete quilos e não apostou em dietas especiais. "Estou comendo comida de verdade, sem neura e sem passar fome. Acho que em mais ou menos uma semana, recupero meu peso".

