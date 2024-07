Atleta do handebol, Mariane Fernandes, se emociona com credencial olímpica

A brasileira Mariane Fernandes não conteve as lágrimas ao receber a credencial olímpica dos Jogos de Paris, onde competirá no handebol feminino

A atleta Mariane Fernandes emocionou a torcida brasileira, nesta segunda-feira (22), ao receber a crendencial olímpica dos Jogos de Paris. A jogadora faz parte da Seleção Brasileira de Handebol e disputará o pódio ao lado das demais companheiras. Além do vídeo, Mari compartilhou também uma reflexão sobre os sonhos com os seguidores.

"Você é do tamanho de seus sonhos. Acredite!", escreveu ela na legenda da publicação. No vídeo, a jogadora aparece enxugando as lágrimas enquanto recebe o apoio de uma das colegas de equipe, Babi Arenhart, que também se emocionou. A equipe de Mari já está na França, acomodada nas instalações da "vila olímpica".

Nas redes sociais, a emoção da artista comoveu: "Tem muitas pessoas que combram medalhas quando participam das Olimpíadas, mas já é uma baita vitória para a maioria dos participantes estar lá", opinou um internauta no X. "A gente já se emociona em casa, vendo os vídeos, fotos e os momentos de tudo que diz respeito às Olimpíadas. Imagine poder representar seu país? Espetacular", escreveu o outro.

As confederações disputam diferentes modalidades a partir do dia 24 de julho, que marca o início das Olimpíadas de 2024. No dia seguinte, Mari e as demais jogadoras do time de handebol encaram seu primeiro desafio na rodada preliminar. Na ocasião, o Brasil enfretará as jogadoras da Espanha.

Quem é Mariane Fernandes?

Mariane Fernandes nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e tem 28 anos. Os Jogos de Paris serão a estreia da atleta nas Olimpíadas, mas ela já se destacou no time brasileiro, quando vestiu a camiseta da seleção em 2021, no Campeonato Mundial de Handebol Feminino de 2021, na Espanha.

Embora represente a seleção nas Olimpíadas, a jogadora de destacou ainda mais jogando internacionalmente, no BM Bera Bera, um clube de handebol feminino espanhol, da cidade de San Sebastián.