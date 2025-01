Gloria Menezes faz rara aparição em fotos ao lado de Tarcísio Filho

Afastada das novelas, a atriz Gloria Menezes celebrou o Réveillon acompanhada do filho, Tarcísio Filho, e demais familiares; veja fotos

A atriz Gloria Menezes encantou o público ao surgir em novas fotos junto com o filho, o ator Tarcísio Filho, durante a noite de Réveillon. Os cliques em família foram compartilhados na quarta-feira, 1, por Mocita Fagundes, nora da veterana, em suas redes sociais.

A esposa de Tarcísio Filho publicou uma sequência de cliques especiais e destacou a alegria em poder celebrar mais um ano ao lado de familiares. Nos registros, Gloria aparece sorridente com o herdeiro, a nora, os netos e suas respectivas namoradas.

"No carrossel de fotos de virada 2024/2025 eu estampo a felicidade de estar cercada de amor. Do marido, dos filhos, das noras e dessa mãe linda que a vida me deu. Não passa um só dia em que eu não agradeça ter sido acolhida com tanto amor. Eu e os meus. Obrigada Gloria. Obrigada meu amor. Somos uma só família", escreveu Mocita Fagundes na legenda.

A rara aparição de Gloria Menezes, afastada das novelas desde 2015, amenizou um pouco a saudade dos fãs da atriz. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à veterana e desejaram felicidades para a família no ano de 2025.

"A Glória tá lindona, que bênção! Feliz 2025 pra todos vocês! Que seja um ano cheio de saúde, felicidade e amor!", disse uma seguidora. "Que família linda, e nossa Glória sempre elegante. Parabéns", falou outra. "Glória é uma glória. Um feliz ano pra vocês", declarou uma terceira.

Confira as fotos de Gloria Menezes em família:

Gloria Menezes e Tarcísio Filho - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mocita Fagundes (@mocitafagundes_oficial)

Gloria Menezes celebra aniversário de 90 anos com festinha em família

A atriz Gloria Menezes, um dos grandes ícones da teledramaturgia brasileira, ganhou uma festa intimista em celebração aos 90 anos de idade, completados em outubro de 2024. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a veterana, que faz raras aparições em público, surgiu comemorando a data especial com um bolinho ao lado de familiares e amigos próximos.

Esbanjando simpatia, Gloria foi filmada apagando as velinhas do bolo. O vídeo original foi compartilhado pelo perfil no Instagram 'Glória e Tarcísio', um fã clube feito especialmente em homenagem à atriz e ao marido, Tarcísio Meira (1935-2021); confira detalhes!

Leia também: 90 anos de Glória Menezes: 9 novelas com ela para assistir agora