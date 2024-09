Gizelly Bicalho ganha defesa na web após posição em A Fazenda: 'Zero sentido'

Gizelly participou do BBB 20 e saiu como um dos nomes marcantes da edição, mas integra o elenco do paiol em busca de uma vaga em A Fazenda

Na última segunda-feira, 16, A Fazenda 16estreou nas televisões brasileiras e o suspense sobre o elenco chegou ao fim. Ao lado de influenciadores e outros nomes famosos na web, a ex-BBB Gizelly Bicalho(32) luta por uma vaga no programa e está no paiol. A decisão de não colocar a moça como parte do elenco principal surpreendeu e a web questiona escalação: “Zero sentido”, comentou um internauta.

No Bluesky, Chico Barney, conhecido por comentar programas de TV, escreveu: “Não entendi até agora a Gizelly Bicalho participando do paiol. Ela foi um dos destaques da maior edição de um reality show na história. Por que não entrou no elenco principal?”, questionou.

Enquanto alguns internautas apontam falta de noção na construção do elenco principal do reality, com comentários como “Pois é, colocaram um monte de desconhecido e a Gizely no paiol. Vai entender”, e “Sem lógica nenhuma”, outros percebem a decisão como uma jogada para garantir audiência e votações mais expressivas do público.

Um usuário apontou: “É porque precisa ter engajamento na votação do paiol. Se fosse só gente desconhecida, a como ia movimentar a votação?”. Outro lembrou de uma situação semelhante, quando outro nome de peso esteve no paiol: “Carelli sabia que, colocando ela no paiol, ela iria subir, e a Larissa poderia não subir. Então, garantiu a Larissa no principal. Igual fez com a Nadja o ano passado”.

Para uns, o fato da ex-BBB 23 Larissa Santos (26) estar no elenco principal definiu que “a cota BBB” já estava completa em A Fazenda, por isso a única forma de classificação para Gizelly seria pela votação do público e, como ela tem uma base mais expressiva de fãs, o melhor arranjo seria o de agora.

“Provavelmente, porque ela tiraria vaga de um who que não subiria na votação. Ela está praticamente confirmada nessa volta”, pontuou um perfil do Bluesky.