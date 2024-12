Giullia Buscacio faz linda declaração para o namorado: 'Meu porto seguro'

A atriz Giullia Buscacio usou as suas redes sociais para fazer uma linda declaração de amor para o namorado Diogo Fialho

Em suas redes sociais, Giullia Buscacio sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta terça-feira, 10, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece ao lado do namorado Diogo Fialho e fez uma linda declaração para o empresário, que está fazendo aniversário.

"Meu porto seguro, meu companheiro de vida, meu grande amor, não sei nem expressar em palavras o quanto eu sou feliz de poder estar ao seu lado em mais um aniversário seu! Podendo acompanhar seu crescimento como pessoa e suas batalhas/conquistas diárias. Me orgulho do homem que você se torna a cada ano que passa e do tanto que seu coração é bondoso, sempre pronto para ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigada por apoiar meus sonhos e principalmente ser esse homem cheio de sonhos que eu admiro tanto. Ser sua parceira nessa jornada é uma alegria na minha vida e todo tempo ao seu lado ainda parece pouco. Estou contigo. Te amo muito. Feliz aniversário", escreveu ela.

O casal assumiu o relacionamento em setembro de 2022. O último trabalho de Giullia Buscacio na TV foi como a Sandra em Renascer, novela exibida neste ano pela Rede Globo.

Desafio

Giullia Buscacio sabia que seria desafiador aceitar o papel de Sandra, personagem do remake de Renascer. Apesar das dificuldades com a nova roupagem do clássico de 1993, a atriz revela ter ficado surpresa com a recepção do público e celebrou o saldo.

"Um remake nunca é algo simples, eu já sabia que seria muito desafiador", diz Giullia Buscacio à CARAS Brasil. "As pessoas têm uma memória afetiva da primeira versão, do que elas gostavam e de como foi aquele primeiro contato com o personagem, mas não sabia que o resultado seria tão positivo."

Na trama, Sandra é uma mulher independente e inteligente, que vive um conflito geracional com os pais. A atriz afirma que não esperava que o público se identificasse tanto com a história de Sandra, e que ela se tornasse querida pelos fãs de Renascer. Em seu perfil do Instagram, por exemplo, diversos internautas elogiam não apenas a performance da artista, mas a personalidade da personagem.

"Estou muito impressionada de ver que as pessoas abraçaram de fato a personagem. É óbvio que a gente sempre espera o melhor, mas não esperava que ela fosse tomar essa proporção toda. Ela é uma personagem com opiniões muito fortes, uma potência feminina muito grande."

Buscacio, que estreou no mundo da atuação com a série A Lei e o Crime (Record), já esteve em novelas globais como I Love Paraisópolis, Novo Mundo e Velho Chico. Para ela, a melhor parte de sua profissão é poder encarar personagens distintas entre si.

"Como a caracterização muda muito, tem personagens em que eu estou de fato irreconhecível", diz. "Acho que isso é o legal da arte, conseguir se camuflar e trazer propostas diferentes para cada personagem. Nesse sentido, eu acho que fui muito agraciada pela profissão."

