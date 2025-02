Renata Sorrah faz rara aparição com a filha que teve com Marcos Paulo

Durante participação em um podcast, Renata Sorrah surgiu ao lado da filha Mariana Simões, fruto do seu relacionamento com Marcos Paulo

No mais recente episódio do Pé no Sofá Pod, podcast apresentado por Flávia Alessandra e sua filha Giulia Costa, as convidadas Renata Sorrah e sua filha Mariana Simões entregaram revelações sobre suas vidas pessoais e familiares.

Durante a conversa repleta de cumplicidade, Renata relembrou a sua relação com Marcos Paulo (1951 - 2012) e revelou que se separou dele ainda apaixonada.

“Foi um tempo muito bom e ela (Mariana) é filha de uma paixão”, declarou a atriz, com muita sinceridade.

Além de tocar em assuntos pessoais, o episódio trouxe à tona a forte conexão entre as duas famílias, que compartilham de momentos de amor e superação. Giulia, de 24 anos, e Mariana, de 44 anos, são irmãs por parte de pai, já que Giulia é fruto do relacionamento de Flávia com Marcos Paulo.

Renata Sorrah com a filha, Mariana, Giulia Costa e Flávia Alessandra - Foto: Divulgação

Sucesso do meme

A novela Senhora do Destino foi exibida pela Rede Globo há 20 anos, mas até hoje faz muito sucesso, principalmente pelos memes. Um dos memes mais famosos é o da Nazeré Confusa. A vilã Nazaré Tedesco foi interpretada pela atriz Renata Sorrah e deixou muitos memes divertidos.

Internautas pegaram uma cena de Nazaré em que ela aparece com uma expressão confusa e colocaram fórmulas matemáticas na imagem. Em entrevista para a Veja, a atriz comentou que o meme é sucesso até fora do Brasil.

“Meu sobrinho, que mora em Nova York, conta para as pessoas que a tia é a Math Lady, e todos ficam loucos", disse ela.

A famosa também relembrou quando passou por um bar e foi reconhecida por um grupo de jovens como a "mulher do meme". "Ouvi: ‘Olha lá, aquela mulher do meme’. A gente ralando, fazendo teatro, exaustos… para virar ‘a mulher do meme'", disse ela, aos risos.

Por fim, Renata comentou sobre o grande sucesso da vilã até os dias de hoje. “Gostava muito de interpretar a Nazaré. Ela era uma vilã muito engraçada. Senhora do Destino era uma novela muito boa, e os memes a mantiveram relevante”, afirmou.

