Micaela Góes lamenta morte da avó aos 103 anos: 'Foi em paz'

Avó da apresentadora Micaela Góes, dona Risoleta faleceu nesta quinta-feira, 27, cerca de uma semana após completar 103 anos

A apresentadora Micaela Góes usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 27, para compartilhar uma triste notícia com o público que a acompanha. Em seu perfil oficial, a comunicadora, que esteve no comando do programa 'Santa Ajuda', do GNT, informou que sua avó, Risoleta, faleceu.

Micaela publicou uma sequência de fotos especiais ao lado da familiar e se despediu com uma homenagem emocionante. Dona Risoleta havia completado 103 anos há pouco mais de uma semana, no dia 18 de março.

"Vovó Risoleta virou estrela. A mais brilhante e carismática estrela do céu. Sua passagem foi em paz como foi sua vida. Uma vida longa e próspera. Vó, seus ensinamentos me habitam. Você mora em mim. Honro sua existência. Sou grata pela vida que recebi através de você e do meu pai. Seu rebanho está pronto. Seu legado é eterno. Te amo para sempre. Descanse em paz", escreveu a apresentadora na legenda.

Nos comentários da postagem, diversos famosos lamentaram a partida de dona Risoleta e deixaram mensagens de apoio a Micaela Góes e toda a família. "Meus sentimentos… muito amor pra nossa família", declarou a atriz Camila Pitanga. "Querida… Sinta o meu abraço e meus sinceros sentimentos. Ela estará ainda mais perto de você e sua família", disse Fabiana Karla.

"Meus sinceros sentimentos", escreveu dona Kika Sato, mãe de Sabrina Sato. "Um abraço de carinho para você e sua família", falou a apresentadora Fátima Bernardes. "Meu abraço cheio de amor, querida!", escreveu a atriz Júlia Rabello.

Morre Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte

Prefeito de Belo Horizonte, o político Fuad Noman, do PSD, morreu aos 77 anos de idade na quarta-feira, 26. De acordo com o Jornal O Globo, ele faleceu em decorrência da fragilização em sua saúde nos últimos tempos.

O político estava internado desde o dia 3 de janeiro após apresentar um quadro grave de insuficiência respiratória. Ele chegou a ficar na UTI e com ventilação mecânica por um período. Na noite de terça-feira, 25, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado pelos médicos.

Além disso, ele estava com insuficiência renal aguda. De acordo com o site G1, o político também teve um choque cardiogênico, que é quando o coração não consegue bombear o sangue e precisa de medicamentos. Durante a campanha eleitoral, Noman enfrentou o tratamento contra um linfoma abdominal, que é um tipo de câncer, e entrou em remissão total do tumor após alguns meses.

