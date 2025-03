Valéria Almeida recorda desafios da carreira e afirma: 'Crio minhas oportunidades'

Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora Valéria Almeida recorda os desafios que enfrentou ao longo de sua carreira no jornalismo

Valéria Almeida (41) afirma que não separa seu lado profissional e pessoal —um só existe por causa do outro. Em entrevista à Revista CARAS, a jornalista, que comandou a cobertura do Carnaval de São Paulo, recorda os desafios de sua carreira e afirma que está pronta para novas oportunidades.

"Aprendi que os desafios acionam uma parte do cérebro que faz a gente ter medo, então, eu vou criando as minhas oportunidades. Oportunidade de falar sobre as coisas que quero e me conectar com pessoas. E fico aberta para o universo", começa Valéria Almeida .

A também apresentadora diz que, ao longo de sua carreira, se permitiu enfrentar o desafio de sair do impresso e ir para a televisão, por exemplo. A atitude representou uma grande mudança em sua vida e ela espera que, daqui alguns anos, possa ter novas vivências para compartilhar.

"Não separo o lado profissional do lado pessoal, porque sou a profissional que sou porque carrego comigo a pessoa que sou. Não fico fingindo que determinadas coisas não aconteceram. As boas eu celebro, as ruins eu uso de aprendizado", explica.

Para Valéria porém, a apresentação do Carnaval não se enquadra como um desafio de sua carreira e sim, uma realização profissional. A jornalista não esconde sua ligação com a data, e reforça a importância cultural e social da festa.

"Ter apresentado o Carnaval não foi um desafio, foi um sonho e uma oportunidade de viver minha experiência como apresentadora, de falar sobre essa festa que conecta pessoas, falar de uma cultura, tradições e questões humanas que só o Carnaval é capaz de expressar."

