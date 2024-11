Giovanna Ewbank desabafa sobre críticas e faz reflexão sobre empatia

Giovanna Ewbank compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que desabafa sobre as críticas que recebe diariamente na web

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 27, a famosa publicou um vídeo em sua conta no Instagram e comentou sobre as críticas que recebe diariamente.

"Esses dias eu recebi no Instagram uma mensagem que dizia assim: 'Nossa, o que aconteceu com seu maxilar?' E aí depois dessas mensagens vieram várias outras embaixo, né? Não é a primeira vez que recebo uma mensagem desse tipo, perguntando do meu maxilar, meu queixo e até do meu nariz. Normalmente, junto delas, costumo receber assim: 'Exagerou na harmonização, hein? Que horror, parece um homem'. Isso para citar só alguns dos julgamentos que vejo no Instagram", começou ela.

Em seguida, ela comentou que hoje consegue lidar melhor com isso. "Mesmo que hoje eu consiga me entender como uma mulher bonita, imagina se eu não estivesse nessa fase? Eu já tenho o discernimento de olhar e me questionar: para que essa mensagem? É para cutucar? É para machucar mesmo? Já me machucou muito. Me fizeram ter questões relacionadas à minha autoestima, minha imagem, já me fizeram usar Photoshop diversas vezes sem precisar".

Giovanna também falou do mal que isso pode causar nas pessoas. "Eu nunca tive o rosto delicado, eu sempre tive o rosto forte, marcado, expressivo, queixo, maxilar, nariz... Não me incomodava, até que a internet, entre tantas coisas legais, me mostrou seu lado perigoso e eu me deparei em comentários como esse. A gente vê tanta gente aprisionada, em como deveriam parecer nas redes, que isso acaba se tornando um grande problema. A gente tem que pensar mais nas nossas crianças, inclusive. Os meus filhos ainda não têm redes sociais, mas eu sempre fico muito preocupada com eles se deparando com tanta busca pela perfeição e tanta gente reclamando do que ele parece imperfeito, né?".

Por fim, a atriz pediu por mais empatia e compaixão. "Esse vídeo, na verdade, é um pontapé para uma discussão, para que a gente tenha mais compaixão, mais cuidado, delicadeza uns com os outros. Dessa vez, eu não fiquei chateada com essa mensagem, mas eu tenho certeza que a minha adolescente interior ficou, como muitos adolescentes do mundo", concluiu.

Vitória

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso se pronunciaram sobre o resultado do processo contra o racismo que seus filhos sofreram em Portugal há dois anos. O jornal Público divulgou que a Justiça de Portugal condenou a mulher acusada a oito meses de prisão por injúria contra os filhos dos famosos brasileiros. A mulher vai cumprir a pena em liberdade, mas não pode ser acusada pelo mesmo crime nos próximos quatro anos.

Para quem não lembra, a mulher, identificada como Adélia, foi flagrada por Ewbank e Gagliasso enquanto usava palavras preconceituosas para falar sobre os filhos deles e outras pessoas pretas em uma praia. A justiça determinou a pena contra a mulher e também uma indenização de 14 mil euros por danos morais e o pagamento de 2500 euros para a associação SOS Racismo, além de internação para tratar o alcoolismo.

Depois da repercussão do resultado do processo, Ewbank compartilhou uma mensagem dela e do marido sobre a condenação contra o racismo. "Há quase três meses a gente celebrava uma vitória contra o racismo no Brasil. E, hoje, direto de Salvador, neste mês que nos pede consciência para que lembremos da herança escravocrata que herdamos, a gente volta para propagar mais uma vitória contra o racismo, desta vez em Portugal. Assim como já dissemos, mas precisamos repetir: sabemos que essa vitória acontece por termos visibilidade e por sermos brancos. Sabemos que somos mais ouvidos que quaisquer mãe ou pai negros que ainda são silenciados. Sabemos. E não podemos parar – principalmente se o nosso privilégio fizer diferença em uma luta. É esse o nosso papel, é esse o papel da branquitude", escreveram.

E continuaram: "Como todos sabem, no dia 30 de julho de 2022 nossos filhos e uma família de turistas angolanos foram vítimas de racismo quando estávamos de férias da Costa da Caparica. Sim, o racismo não dá férias, mas hoje parece dar uma trégua com mais uma condenação histórica. Esta é a primeira vez que a lei portuguesa condena uma pessoa em consequência do racismo. A mulher que agrediu nossos filhos – que são crianças – foi condenada a oito meses de prisão. Logo, estamos muito confiantes na Justiça Portuguesa e somos também gratos aos nossos advogados portugueses Rui Patrício e Catarina Mourão que sempre nos fizeram acreditar que a justiça seria feita. MAIS UMA VEZ estamos emocionados, MAIS UMA VEZ agradecemos a comoção pública e a imprensa brasileira e de nossos amigos portugueses. E MAIS UMA VEZ devemos dizer que precisamos seguir vigilantes pois o racismo SEGUE, segue diminuindo, ferindo, matando. E não podemos esmorecer diante dele".

