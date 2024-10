Gil do Vigor faz desabafo nas redes sociais: 'Não conte com ninguém'

Gil do Vigor usou as suas redes sociais para fazer um desabafo e revelou ter chorado após ter se decepcionado com alguém importante

Em suas redes sociais, Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 14 milhões de seguidores.

Porém, na última segunda-feira, 30, o ex-BBB usou sua conta no Instagram para fazer um desabafo. Em seu Instagram Stories, o economista revelou que chorou após se decepcionar com alguém importante.

"Fazia muito tempo que eu não chorava, mas ontem percebi que só podemos contar 100% com nossa família. Às vezes não esperamos demais das pessoas e esperamos que tenham a mesma atitude que nós, mas aí a realidade vem e bate na nossa cara. Não conte com ninguém, apenas com sua família, pois eles darão a vida por você. As pessoas não vão sair de seus confortos por você, e assim eu sigo aprendendo. Todos cuidam do melhor para si, logo eu também farei isso a partir de hoje", escreveu ele sem dar mais detalhes sobre a situação.

Momentos de tensão

"Que susto, Jeová! Deu ruim, mas conseguimos pousar. Jesus amado, que medo, Senhor", disse ele. Em seguida, o ex-BBB contou mais detalhes do que aconteceu. "Estou todo me cagando aqui. Estava voando e, do nada, [algo] quebrou. Falei: 'Pronto, agora acabou nossa vida'. Daqui a pouco, o homem disse: 'Estamos voltando para Viracopos [em Campinas]'. Está todo mundo aqui nervoso. Quando eu ouvi o [barulho]. Agora que estamos em terra, mas não pode descer. Tem que esperar o carro de bombeiro. Só quero descer, não vou voar mais não", afirmou.

Gil ainda contou que a aeronave precisou ser rebocada. "A aeronave vai ser rebocada porque está tendo alguma coisa de fluido, sei lá. Jesus do céu! Cheiro de querosene e eu querendo sair da aeronave para correr. Jesus do céu".