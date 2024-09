Gil do Vigor relata momento de tensão em voo: 'Que medo'

Gil do Vigor usou as suas redes sociais para relatar momentos de tensão que viveu em um voo que iria de São Paulo para Recife

Em suas redes sociais, Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 14 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 27, o economista contou em seu Instagram Stories alguns momentos de tensão que viveu em um voo que iria de São Paulo para Recife.

"Que susto, Jeová! Deu ruim, mas conseguimos pousar. Jesus amado, que medo, Senhor", disse ele. Em seguida, o ex-BBB contou mais detalhes do que aconteceu. "Estou todo me cagando aqui. Estava voando e, do nada, [algo] quebrou. Falei: 'Pronto, agora acabou nossa vida'. Daqui a pouco, o homem disse: 'Estamos voltando para Viracopos [em Campinas]'. Está todo mundo aqui nervoso. Quando eu ouvi o [barulho]. Agora que estamos em terra, mas não pode descer. Tem que esperar o carro de bombeiro. Só quero descer, não vou voar mais não", afirmou.

Gil ainda contou que a aeronave precisou ser rebocada. "A aeronave vai ser rebocada porque está tendo alguma coisa de fluido, sei lá. Jesus do céu! Cheiro de querosene e eu querendo sair da aeronave para correr. Jesus do céu".

O famoso relatou o seu medo de que o avião pudesse explodir. "Estamos sendo rebocados lentamente por conta dos fluidos que não sei o que significa, mas fico com medo de explodir. Jesus é maior a proteção é certa", disse.

Por fim, Gil conseguiu pegar um outro avião para Recife e comemorou. "Partimos, Recife. Estou tranquilo, mudamos de aeronave e chegarei em três horas na minha terra natal", concluiu o economista.

Revolta

Apesar de ser sempre divertido e alto astral, o famoso surgiu revoltado em sua conta no Instagram.

Isso porque Gil descobriu que uma empresa está usando sua imagem e sua voz sem autorização para tentar vender empréstimos. No vídeo, em questão, foi utilizado até mesmo alguns bordões famosos do ex-BBB. Porém, algumas pessoas mais atentas conseguiram notar o uso de inteligência artificial.

"Eu estou com muita raiva, muita raiva! Sabe por que, minha gente? Porque é muita irresponsabilidade, onde é que esses criminosos chegam ao ponto de utilizar a nossa voz… Inteligência artificial comigo não, porque eu já entrei com uma ação", começou ele.

Em seguida, o famoso alertou os fãs para não caírem em golpes. "Olha, gente, não estou incentivando vocês a fazer empréstimo de coisa nenhuma, estão usando a minha imagem! Então, se você ver qualquer pessoa pedindo aí: ‘Faça empréstimos’, com a minha foto, com a minha imagem, com a minha voz, é mentira", disse.