Bia Miranda curte praia com amigos após término do namoro

Ao que tudo indica, Bia Miranda está muito bem após o término do seu namoro. A digital influencer reuniu alguns amigos para curtir a praia

Ao que tudo indica, Bia Miranda já superou o término do seu namoro com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. O casal terminou no último final de semana e no dia seguinte Bia Miranda anunciou que está grávida.

Nesta terça-feira, 1º, a famosa mostrou que aproveitou o dia ensolarado para curtir uma praia ao lado de alguns amigos.

Em seu Instagram Stories, Bia compartilhou alguns registros dos momentos de diversão. Ela surgiu com um biquíni preto na frente do espelho, comendo milho cozido na praia e colocando o papo em dia com os amigos. "Risada o dia e a noite toda", escreveu ela.

Bia já é mãe de Kaleb, de três meses, fruto do seu relacionamento com Buarque.

Gravidez

Após compartilhar um trecho de uma conversa com Bia Miranda afirmando que iria encontrá-la, Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, refletiu sobre seu relacionamento com a influenciadora durante uma conversa com um amigo, que expôs o desejo da jovem em reatar a relação.

Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram nesta terça-feira, 1º, o amigo diz: "Agora já era. Vai ser outro homem. Vai ter um filho com a Bia, e já era. Já amarrou o 'bichão' (sic), ela também. Ela sabe. Eu vi na carinha dela hoje, estava 'meu Deus, quero meu preto de volta'. Você tem que criar juízo", disse o amigo, que deixou Gato Preto surpreso: "Eu?".

E o amigo continuou dando sua opinião. "Você terminou porque está de brisa. Ela quer você, você sabe. Vi os stories dela, ela explicando o que aconteceu na balada, e você decidiu ir embora para São Paulo. Olha as ideias? Ele sabe. Mas ele gosta dela, ela gosta dele, tem que ficar junto. É pouco para entender. Vá atrás do seu filho", enfatizou.

Em seguida, Gato Preto confessou: "Nessa parte eu errei". Após refletir sobre o relacionamento, ele disse que acredita que será pai de uma menina.