Gaby Spanic se justifica após atacar Thalia: 'Estava no roteiro'

Recentemente, em um episódio do reality show Segredos de Vilãs, exibido no México, Gabriela Spanic criticou Thalia e afirmou que a cantora subiu de nível após se casar com o empresário bilionário Tommy Mottola.

"Thalia, antes do Mottola, era uma trabalhadora assalariada como qualquer outro mortal. Ela não era a melhor cantora nem a melhor atriz, mas de repente se casa e sobe ao nível de Cher, de Madonna? Quem acredita que seu sucesso seja fruto do talento é estúpido", disse a famosa.

Após a repercusão, Gaby se justificou e afirmou que foi tudo combinado. "Não se escandalizem, esse é um reality show chamado Segredos de Vilãs. Estava no roteiro falar isso sobre a Thalia. É uma fala da Paola Bracho, não minha. Eu até sigo Thalia aqui no Instagram", disse ela, se referindo à sua personagem na novela A Usurpadora.

Gaby e Thalia têm uma rivalidade há anos. Alguns rumores afirmam que o papel das gêmeas Paulina e Paola na famosa novela foram recusados por Thalia, e assim caíram nas mãos de Spanic. Porém, a atriz afirma que sempre foi a primeira atriz cotada para interpretar as personagens.

Tristeza

A atriz Gabriela Spanic, que interpretou Paola e Paulina na novela A Usurpadora, fez questão de demonstrar a sua tristeza com a notícia da morte da atriz Jessica Jurado, que viveu a Patricia Bracho na mesma novela. Ela escreveu um recado comovente sobre a morte da colega de trabalho.

"Meu coração está triste porque nos deixou uma talentosa atriz que trabalhou comigo na novela A Usurpadora. Neste momento de profunda tristeza, quero apresentar minhas condolências a todos os familiares e amigos de Jéssica Jurado, e dizer que foi uma honra trabalhar com Jéssica em A Usurpadora, e que sempre lembrarei dela com muito carinho. Descanse em paz, Jéssica Jurado!", disse ela.

Jessica Jurado morreu aos 56 anos de idade após sofrer uma parada cardíaca. Ela estava longe da TV desde que atuou na novela Entre El Amor Y El Ódio, de 2002. Na época, ela se mudou para os Estados Unidos e abandonou a carreira de atriz.

