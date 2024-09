Gabriely Miranda rebate críticas após anunciar casamento com Endrick: 'Nem aí'

Recém-casada com o jogador Endrick, Gabriely Miranda compartilhou vídeo sugestivo sobre críticas após o casal oficializar a união

A influenciadora digital e modelo Gabriely Miranda usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 17, para compartilhar um vídeo sugestivo em relação a julgamentos. A publicação aconteceu em meio a onda de críticas que ela vem recebendo desde que revelou que está oficialmente casada com o jogador de futebol Endrick.

Por meio de seus stories no Instagram, Gabriely repostou um registro divertido onde uma criança aparece ressaltando que não se importa com julgamentos. "Tem quem fale bem, tem quem fale mal. E tem eu, que não ligo, tô nem aí", diz um trecho.

O vídeo, no entanto, foi deletado momentos depois e já não se encontra mais no perfil oficial da modelo. Vale lembrar que, na noite anterior, a esposa de Endrick chegou a compartilhar uma reflexão sobre 'lutar por amor'.

Esposa de Endrick compartilha vídeo enigmático - Reprodução / Instagram

O registro em questão se trata de um conselho do apresentador Marcos Mion ao público: "Quando você encontrar alguém que está disposto a ficar do seu lado, comprometido a lutar junto, te entender, às vezes só ficando em silêncio segurando sua mão [...] não deixa coisas como o ego e orgulho, principalmente o medo, destruírem tudo. Vale sempre a pena lutar pelo amor".

Juntos há pouco mais de 1 ano, Gabriely Miranda e Endrick oficializaram a união na Espanha, em Madri, onde residem desde que o atleta foi transferido para o Real Madrid. O anúncio do casamento aconteceu na manhã de segunda-feira, 16, em uma publicação conjunta do casal.

"Mateus 19:6: ‘Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa’. Enfim, casados", declarou a modelo na legenda de um ensaio fotográfico romântico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)

Mãe de Endrick compartilhou reflexão antes de casamento

Na segunda-feira, 16, Endrick surpreendeu ao anunciar seu casamento com Gabriely Miranda em suas redes sociais. Poucas horas antes do anúncio, a mãe do jogador, Cintia Ramos, havia compartilhado uma reflexão enigmática em seu perfil sobre a importância de honrar aqueles que te honram e levantou especulações sobre a família.

No vídeo em questão, a pastora Camila Barros fala sobre a importância de 'honrar quem te honra', uma mensagem relacionada a um versículo bíblico sobre honrar a família e a Deus; confira mais detalhes!