De acordo com a polícia, Liam Payne estava sob efeito de substância que causa alucinações antes de cair do terceiro andar

Na última quarta-feira, 16, Liam Payne morreu aos 31 anos após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina.

O jornal Clarín chegou a divulgar algumas fotos do quarto onde o cantor estava hospedado e é possível notar diversos objetos quebrados e um pó branco no local.

Nesta sexta-feira, 18, a polícia confirmou que o artista estava sob o efeito de uma droga conhecida por causar ataques psicóticos e alucinações. As autoridades relataram ao TMZ que Liam usou cristal, nome popular da metanfetamína, que provoca extremos altos e baixos nos usuários e frequentemente faz com que eles apresentem comportamentos agressivos.

Tristeza

Nesta sexta-feira, 18, o pai de Liam Payne (1993-2024), Geoff Payne, chegou em Buenos Aires, Argentina, para buscar o corpo do filho. O artista faleceu na quarta-feira, 16, ao sofrer uma queda fatal da varanda de um hotel onde estava hospedado. Ele sofreu fraturas e hemorragias, e sua morte foi instantânea. O corpo dele estava no necrotério enquanto esperava a chegada da família para agilizar os documentos para o translado do corpo.

O pai de Liam foi fotografado pela cidade e fez questão de ir visitar o memorial que os fãs fizeram com fotos e flores para o cantor falecido. Geoff estava acompanhado de seguranças e foi prestar sua homenagem para o herdeiro e agradecer pelo apoio que sua família está recebendo.

Logo depois, ele também foi ao necrotério para reconhecer o corpo do filho e iniciar a documentação para levar os restos mortais do artista para casa. O pai do artista foi o primeiro membro da família a ser visto publicamente desde a tragédia nesta semana. Por enquanto, a família não revelou detalhes de como será o último adeus para o cantor.

O motivo da queda de Liam Payne segue em investigação policial. As autoridades buscam esclarecer quais foram os últimos passos do artista dentro do hotel até o momento em que seu corpo foi encontrado já sem vida.