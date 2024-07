Gabriela Versiani faz vídeo com enteado, Léo, e ganha elogios: 'Muito amor'

O filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, Léo, encantou os seguidores da madrasta, Gabriela Versiani, ao surgir em um vídeo amoroso com ela

Gabriela Versiani e o enteado, Léo, filho de Murilo Huff e Marília Mendonça (1995-2021), roubaram os corações do seguidores da influencer ao surgirem em um vídeo carinhoso, nesta quarta-feira (24). A dupla gravou um registro onde se arrumavam para uma "festa julina" e chamaram a atenção pela troca sincera e amorosa entre a madrasta e o pequeno.

"Viemos mostrar nosso look julino para vocês, galera", escreveu a influenciadora na legenda. Nas imagens, Gabi ajuda o pequeno a se vestir e o distrai com abraços e uma dancinha divertida.

O momento encantou os internautas, que ficaram feliz em saber que Léo tem uma boa relação com a madrasta: "Que bom que o Murilo encontrou alguém para cuidar bem dessa criança, nosso pinguinho de amor e da nossa Rainha", escreveu um fã de Marília Mendonça. "Se a mamãe dele pudesse ver essa cena, provavelmente ficaria super feliz. Quem ama nossos filhos, a nossa boca adoça. Lindinhos!", escreveu uma internauta.

Marília, a mãe do pequeno, morreu no final de 2021 em decorrência de um acidente de avião. Desde então, Léo passa os dias com o pai, Murilo Huff, que namora Gabriela desde 2023, e com a avó materna, conhecida pelos fãs da cantora como Dona Ruth.

Gabriela Versiani fala da relação com o enteado

Pouco depois de assumir o relacionamento com Murilo, Gabriela abriu o coração para falar aos seguidores sobre a relação com Léo. Na ocasião, ela disse que queria estabelecer laços com o pequeno, o que parece ter surtido efeito:

“Todos os dias que estou em Goiânia, estou com ele. A minha intenção é realmente construir uma relação verdadeira com ele. Não tenho necessidade de expor isso aqui, ainda mais entendendo a grandiosidade dele. Tudo que eu postar vai ter os mínimos olhares querendo julgar, criticar”, contou ela.