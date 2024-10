Cíntia Chagas relembra separação apenas alguns meses após o casamento

Pela primeira vez, Cíntia Chagas abre o jogo sobre motivo da separação de Lucas Bove e desabafa sobre a repercussão na internet

A influenciadora digital Cíntia Chagas falou pela primeira vez sobre a tensão em sua separação do político Lucas Bove. Os dois anunciaram o fim do casamento apenas alguns meses após o casamento, mas o motivo da decisão só veio à tona recentemente. Ela acusou o ex-marido de ameaças e agressão, e conseguiu uma medida protetiva na justiça. Porém, ele nega.

Agora, em entrevista na revista Marie Claire, Chagas contou mais detalhes de como decidiu se separar. "Se eu continuasse com ele, o risco era virar mais uma vítima de feminicídio, então saí de casa. Mas, antes disso, houve vários episódios. Ele sempre dizia que iria melhorar. E eu sempre acreditei. Ele ia à terapia, estava tomando remédios para se acalmar, passava por um período melhor, mas logo piorava de novo, e a coisa foi ficando insustentável. Quanto mais eu crescia no Instagram, mais ele queria que eu trabalhasse para ele. Eu não era uma mulher, era um cabo eleitoral. Ele me queria na política de qualquer forma, o que foi contribuindo para o nosso desgaste", disse ela.

Então, ela apontou o estopim. "As chantagens e as ameaças que sofri. O que queria mesmo era me divorciar. Não tivemos filhos, bens a partilhar, nada que fosse um impeditivo para nossa separação. Mas, a partir do momento em que ele passou a me ameaçar, dizendo que retiraria o meu sustento e mancharia a minha reputação por meio de vídeos editados, e a partir do momento em que ele disse que não tinha muito a perder, mas eu tinha, fiquei com medo", contou.

Em outro momento, Cintia Chagas contou como está se sentindo após a repercussão do real motivo de sua separação. "Estou triste, assustada. Não imaginei que a situação fosse chegar ao ponto que chegou. Não queria estar vivendo absolutamente nada disso. Por outro lado, fico satisfeita com o tratamento que tenho recebido das autoridades. Sou uma mulher de posição privilegiada e pude contar com esse tratamento, mas ele deveria ser extensivo a todas as mulheres que sofrem violência doméstica. Tenho fé de que a justiça será feita, mas me sinto invadida por tudo que está ocorrendo", afirmou.

Lucas Bove já falou sobre as acusações da ex-mulher

O deputado Lucas Bove se pronunciou sobre as supostas acusações que teriam sido feitas pela ex-mulher, a influenciadora digital Cíntia Chagas. Os dois se separaram há alguns meses e ela teria feito um boletim de ocorrência contra o ex-marido e pedido de medida protetiva. Porém, ela ainda não se pronunciou sobre os rumores.

Com o assunto ganhando repercussão na internet, Lucas gravou um vídeo para negar as acusações, mas não citou nomes. "A cerca das matérias que vêm sendo veiculadas desde ontem. Na verdade eu não vou nem me manifestar porque eu não posso me manifestar, por uma decisão judicial, um processo que corre em segredo de Justiça, eu estou proibido de falar qualquer coisa sobre isso, de citar nomes, inclusive", disse ele.

E completou: "Estou de mãos atadas, de boca amordaçada, mas tenho certeza que no momento certo a verdade vai ser restabelecida. E, enfim, só vim aqui dizer a vocês que a minha agenda vai continuar, o meu compromisso com o meu trabalho, por pior que eu esteja me sentindo. Por pior que eu esteja me sentindo, quero agradecer todas as mensagens de apoio que eu tenho recebido. Ta bom? Muito obrigada, pessoal".

Por enquanto, o caso está sob sigilo judicial.