Gabriel Santana fará peça 'Paixão de Cristo': 'Muito importante para mim'

O ator e ex-participante do BBB 23 Gabriel Santana está no elenco da peça Paixão de Cristo, interpretando o personagem Rei Herodes

O ator Gabriel Santana, conhecido por seu trabalho em Chiquititas (2013), Malhação: Toda Forma de Amar (2019) e Pantanal (2022), além de sua participação no BBB 23, estreia uma nova peça em Teresina. O espetáculo, que faz parte do Calendário Cultural do Estado do Piauí, leva à cena a tradicional história da Paixão de Cristo, com foco na morte e ressurreição de Jesus.

Em sua primeira apresentação na capital piauiense, Gabriel compartilha a importância de atuar fora do eixo Rio-São Paulo: "Eu, particularmente, gosto muito de realizar qualquer espetáculo fora do eixo Rio-São Paulo, porque a gente sempre tem contato com pessoas que, às vezes, não têm tanto acesso a teatros ou a atores globais, ou que têm uma repercussão midiática muito grande. Então, estar em contato com essa galera, levar arte para esses lugares, é muito importante para mim e faz parte do que eu acredito enquanto artista", disse o artista, que interpretará o Rei Herodes.

A peça 'Paixão de Cristo: Fé, amor e tradição', que estreia no dia 18 de abril, é aguardada pela população local, especialmente na micro região do Médio Parnaíba, que inclui os municípios ao redor de Teresina. A produção iniciou em um espaço cedido pela prefeitura de Miguel Leão e, após ampliação, passou a ser realizada na Arena Teatral da Rua Nova, criada em 2020. Com capacidade para até 5.000 pessoas, a arena tem sido fundamental para a realização do espetáculo.

Gabriel Santana resgata passagem pelo BBB e revela mudanças após reality

Gabriel Santana tem experimentado mudanças significativas em sua vida e carreira desde sua participação no BBB 23, da TV Globo. O ator, que já era conhecido por seus trabalhos na televisão, acredita que sua imagem foi transformada após sua passagem pelo reality show.

"Desde que saí do programa, acho que tanto a classe artística quanto o público têm me visto de uma maneira diferente. Antes eu era visto somente como ator, e hoje acho que sou mais visto como uma figura pública, inclusive para as marcas. Tenho sido visto como comunicador... tenho empreendido em áreas como produção cultural. Minha vida deu um giro de 360 graus, de uma maneira muito positiva. Foi sutil, mas quando percebi, minha vida já tinha mudado bastante", refletiu. Saiba mais!

