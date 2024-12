Gabriel Medina revela segredo de sucesso no surfe: 'Quero alcançar mais conquistas'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Gabriel Medina abre sua intimidade ao falar sobre autocuidado e analisa trajetória no esporte

Gabriel Medina (30) é medalhista olímpico e tri-campeão mundial de surf da ASP World Tour (2014, 2018 e 2021), tendo sido o primeiro brasileiro a vencer um mundial da modalidade. Desde o início de sua carreira, sempre despontou com um atleta brilhante. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ele revela segredo do sucesso no esporte: "Quero alcançar mais conquistas".

Com apenas 9 anos começou a surfar e com 11 já havia ganho seu primeiro campeonato nacional. Medina analisa sua carreira no esporte e menciona que não existe segredo. O campeão destaca a importância do foco e uma base de apoio.

"Sinceramente, não guardo segredos em relação a minha performance no esporte. Eu tenho muito foco, muita dedicação e dou todos os dias o meu melhor. Sem contar que tenho amigos, família e profissionais incríveis ao meu lado que não medem esforços para contribuir com essa minha evolução. Quero continuar o que sempre fiz desde que comecei a surfar e quero alcançar mais conquistas", declara.

'BÁSICO, MAS GOSTO DE ME CUIDAR'

Para além da trajetória de sucesso no esporte, Gabriel Medina também é destaque quando o assunto é aparência e confessa ser um homem vaidoso. O embaixador da Australian Gold destaca a importância de cuidar da aparência.

"Eu acredito que se cuidar, não só em relação à aparência, está ligado a se sentir bem. Me considero uma pessoa vaidosa, sim, com uma rotina prática de cuidados, sem nada muito elaborado, mas eficaz. Acho que se cuidar reflete em como a gente se sente, requer uma certa disciplina, um momento sozinho, mais quieto… coisas que podem ser muito valiosas para qualquer pessoa. Sou básico, mas gosto de me cuidar, mudar o cabelo, usar acessórios", finaliza o surfista Gabriel Medina.

