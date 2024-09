Gabriel Medina denuncia racismo em jogo de futebol na Europa: 'Nojento'

O surfista Gabriel Medina acompanhou um jogo de futebol na Europa e ficou chocado com atitudes racistas dos torcedores europeus

No último domingo, 29, Gabriel Medina acompanhou o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. O jogo de futebol terminou empatado em 1 a 1 e chegou a ficar paralisado por 20 minutos porque a torcida dos donos da casa arremessou objetos no campo, na direção do goleiro Courtois.

Porém, outra coisa chamou a atenção do surfista. Em seu Instagram Stories, Medina fez um desabafo e afirmou estar chocado com as atitudes racistas dos torcedores.

"Nojento de quanto racistas são esses caras da torcida. Nunca presenciei isso de perto. É assustador que exista gente assim", disse ele.

Segunda chance?

Recentemente, Yasmin Brunet abriu o jogo sobre a possibilidade de reatar com Gabriel Medina. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, a modelo refletiu sobre o casamento e revelou que, apesar de ainda não compreender os motivos da separação, não tem intenção de buscar uma reconciliação com o surfista.

Embora tenha mantido discrição sobre o término nos últimos anos, Yasmin foi sincera ao revelar novos detalhes da separação e ao comentar sobre a possibilidade de uma segunda chance. Durante a entrevista, ela foi questionada sobre o surfista ter curtido um vídeo com fotos dos dois juntos, mas esclareceu que isso não indica uma reconciliação.

"Tu voltou com o Medina? Não rolou nem contato, mensagem no WhatsApp, uma ficada? Não voltaria de jeito nenhum? Jamais? Tem certeza do que você está me falando?", Blogueirinha questionou a modelo, que rebateu: "Absoluta,principalmente pelo jeito que terminou. Eu não sei até hoje por quê, mas foi olhando para o chão”, Yasmin revelou.

“Ele não conseguia nem de olhar na minha cara. Não acho que ele tenha curtido isso. Ele não é bloqueado, a gente não se segue. Nesse caso, tudo é não", Brunet negou uma volta para o casamento com Medina.