Gabriel Medina celebra avanço para próxima fase nas Olimpíadas

Classificado para a semifinal das Olimpíadas de 2024, o surfista Gabriel Medina usou as redes sociais para celebrar o avanço

Em busca do ouro olímpico, Gabriel Medina usou as redes sociais para agradecer o avanço para a semifinal das Olimpíadas de Paris, nesta quinta-feira (1). O surfista enfrentou o colega brasileiro João Chianca e segue na disputa pela medalha de ouro.

O momento de animação do atleta vem após o juiz australiano, Ben Lowe, ser suspenso do evento, em decorrência de uma foto do avaliador com um dos competidores que viralizou.

"Mais um passo! Seguimos... Obrigado, Deus, pela oportunidade", escreveu o atleta no Instagram. Medina terminou a prova com a maior nota do dia, de 8.10. Mesmo na dificuldade do mar de Teahupoo, na Polinésia Francesa, o competidor brasileiro conseguiu encontrar boas ondas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Medina (@gabrielmedina)

Por outro lado, o colega de equipe, João Chianca, não teve a mesma sorte e foi eliminado: "Hoje foi uma bateria importante contra o João, que é eu amigão. Tivemos que nos enfrentar. Fico feliz de estar na semifinal, mas não gosto de competir com brasileiros", disse o atleta em entrevista ao Sportv.

Nas imagens compartilhadas por Gabriel, ele aparece cumprimentando o amigo do esporte com um aperto de mãos. João ainda se pronunciou nas redes sobre a experiência de competir nas Olimpíadas: "A medalha não veio, mas sim o aprendizado, o orgulho e a felicidade de representar a nação".

Juiz australiano é suspenso

A Associação Internacional de Surfe (ISA, na sigla em inglês) anunciou, na manhã desta quinta-feira (1), que o juiz Ben Lowe foi suspenso das atividades de avaliador nas Olimpíadas em decorrência de uma imagem publicada ao lado de um dos competidores.

A imagem foi denunciada por Pedro Scooby, que temia o prejuízo da nota do amigo Gabriel Medina ao longo das provas: "Fala, galera. Em Tóquio, um juiz deu notas mais altas para os adversários de Medina e as mais baixas para ele nas baterias. Hoje, eu recebo uma foto no WhatsApp do juiz abraçado com o Ethan, que pode se enfrentar ao Medina na semifinal, caso ambos avancem", contou Scooby,