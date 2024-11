Gabi Brandt desmente notícia de que se casaria no próximo ano

Gabi Brandt respondeu algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais e desmentiu a notícia de que se casaria com Saulo Poncio no ano que vem

Em suas redes sociais, Gabi Brandt sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 5, a digital influencer desmentiu a notícia de que se casaria com Saulo Poncio no próximo ano. "Vai casar mesmo?", questionou o internauta.

E Gabi foi bastante sincera na resposta. "Não. Inclusive, eu acho muito engraçado que toda vez que tem qualquer polêmica na internet, a primeira coisa que falam é 'deve ser marketing'", começou ela.

Em seguida, a famosa comentou sobre os ataques que recebeu. "Aí vazam um trecho de uma live de lançamento seguida de um story postado com link de pré-save de álbum, e ninguém para para pensar que é marketing. Mais fácil me xingar", concluiu.

Alerta

Gabi Brandt contou que um dos seus filhos, o pequeno Davi, de cinco anos, passou por uma nova cirurgia. Nos stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma imagem em que o menino aparece no hospital logo após o procedimento. Em março do ano passado, ele precisou remover as amígdalas e a adenoide. Na ocasião, a mamãe famosa explicou que a criança enfrentava dificuldades respiratórias e adoecia com frequência. Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista pediátrico Miguel Liberatoalerta sobre o problema: “Pausas respiratórias durante a noite”.

A influenciadora revelou que Davi precisou passar pela segunda cirurgia, mas que já estava tudo bem, prestes a voltar para casa. Em 2023, o menino foi submetido ao procedimento pela primeira vez. "Ele tinha muita dificuldade para respirar por causa da adenoide, estava sempre tomando antibiótico, e todos os médicos que eu procurei disseram a mesma coisa: 'não sabemos como ele está respirando, é uma passagem muito estreita’", relatou Gabi, na época. Ela também é mãe de Henri, de três anos e Beni, de um, frutos do relacionamento com Saulo Poncio.

À CARAS Brasil, Miguel Liberato informa que as amígdalas e adenoides são estruturas presentes nas crianças desde o nascimento e que apresentam uma importante função na nossa imunidade. Em alguns casos, porém, elas podem apresentar um crescimento acima do esperado e processos infecciosos recorrentes, causando problemas à saúde. “Esse crescimento ocorre de forma mais importante até cerca de seis anos de idade, quando voltam a reduzir de tamanho de forma natural. Desse modo, as crianças dessa faixa etária são as que mais sofrem com esses problemas”, explica.

De acordo com o especialista, a adenoide é uma estrutura que fica localizada na região posterior do nariz. “Naturalmente, ela está presente em todas as pessoas e tem importante ação na defesa do organismo contra microrganismos inalados e substâncias com potencial de desencadear uma cascata alérgica. Ao nascimento, a adenoide é pequena e vai aumentando de tamanho de forma gradativa, tendo seu maior tamanho entre os cinco e seis anos, quando volta a reduzir de tamanho”, diz.

Porém, ainda segundo o médico, em alguns casos, devido às infecções virais, exposições a irritantes ambientais, ela pode aumentar exageradamente. “O que leva a obstrução da passagem de ar pelo nariz e acúmulo de secreções que podem favorecer as infecções de repetição, como sinusites e otites, além do comprometimento da qualidade do sono, com sono agitado e roncos e até pausas respiratórias durante a noite. Durante o dia, podemos observar nesses pacientes obstrução nasal, voz anasalada entre outros”, destaca.

Leia também: Filho de Gabi Brandt passa por nova cirurgia