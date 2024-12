Fotos de Demi Moore na web induzem debate sobre padrões de beleza rigorosos

A atriz norte-americana Demi Moore, de 62 anos, surge em imagens ditas 'impecáveis' e diz que está de bem consigo ao falar sobre envelhecimento

A atriz Hollywoodiana Demi Moore agitou as redes sociais esta semana ao publicar uma série de imagens 'impecáveis' no Instagram em meio à atenção de seu mais recente trabalho, o filme A Substância (2024). Isso porque, além de colocar a artista novamente no circuito de premiação, o longa deu um 'chega para lá' no etarismo, muito presente na indústria cinematográfica - como tema principal do filme.

A atriz de 62 anos, surgiu em cliques com um visual elegante, sem qualquer marquinha no rosto em diferentes poses no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Moore (@demimoore)

Debate sobre padrões de beleza "até a morte"

No X, um perfil repercutiu uma das fotos dela e destacou que, agora, as mulheres querem manter um padrão de beleza "até a morte". "Esse é um padrão difícil", escreveu o usuário. "E não se engane, se manter atraente muito depois da juventude não só consome tempo, mas também é caro", disse uma internauta, acrescentando que não é de se espantar que as pessoas estejam deprimidas.

"Avisando agora. Em 10 anos, haverá demanda por envelhecimento natural e rugas. As pessoas sempre perseguirão novidades até que elas parem de ser novidades", alertou outra seguidora. "O que é realmente triste é que eu não reconheci que era ela. O custo desse tipo de beleza é muito alto quando apaga características específicas e todos parecem iguais", criticou mais uma.

Enquanto isso, na publicação original no Instagram da atriz, os fãs não problematizaram os registros. "Você não se cansa de ser perfeita", disse uma. "Deslumbrante como sempre", exlamou outra. "O que é isso, voltamos à década de 1990???", enalteceu o terceiro sobre a jovialidade de Demi.

Envelhecimento

A própria atriz, conhecida também por trabalhos como 'Ghost: Do Outro Lado da Vida' (1990) e 'Proposta Indecente' (1993), abordou o tema em entrevista à People no começo do mês de dezembro.

Na ocasião, disse conseguir reconhecer que "ao longo de toda a minha vida", passou muito tempo emitindo "julgamentos contra mim mesma". "Aos 20, aos 30, eu ficava procurando coisas que não eram boas o suficiente em mim".

Atualmente, Demi Moore garante estar de bem com o envelhecimento. "Meu relacionamento com [o envelhecimento] agora é muito mais uma aceitação feliz. Claro que há coisas que você diz, 'Oh, eu queria que não fosse assim', mas em termos do todo, eu me vejo e a plenitude de quem eu sou, em oposição a apenas a ideia externa de quem eu sou.", disse.

Leia também: Demi Moore revela medida extrema para emagrecer após parto: ‘Humilhante’