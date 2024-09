Demi Moore revela medida extrema para emagrecer após parto: ‘Humilhante’

Demi Moore recorda as "loucuras" que fez para emagrecer e compartilha os detalhes de exercícios extremos que adotou no pós-parto

Aos 61 anos, Demi Moore acaba de estrear em ‘A Substância’, filme de terror que aborda o etarismo e os padrões de beleza de maneira sombria. Fora das telonas, a atriz abriu o jogo ao revelar que já adotou medidas extremas para emagrecer. Inclusive, ela dividiu detalhes de sua rotina intensa de exercícios e dietas rigorosas para perder peso após o parto.

Em entrevista ao CBS Sunday Morning, Demi Moore confessou que já se arriscou com métodos drásticos para emagrecer. Poucos meses após o nascimento de sua segunda filha, a atriz revelou que chegou a fazer "loucuras" para recuperar o físico, pois estava nas filmagens de um de seus maiores sucessos, o longa ‘Proposta Indecente'.

“Eu estava amamentando durante a noite e acordava ainda no escuro com o personal trainer. Pedalava até a Paramount, local onde estávamos filmando, e depois de filmar um dia inteiro, que geralmente tem 12 horas de gravação; voltava tudo de novo”, Moore revelou que pedalava 96,5 quilômetros para ir e para voltar do estúdio diariamente.

“Eu acho que [Scout] tinha, tipo, cinco ou seis meses de idade, quando estávamos filmando”, Demi abriu o coração e revelou que sofria com a pressão interna e também externa para atingir o peso ideal após a chegada dos herdeiros: “Eu coloquei muita pressão sobre mim mesma. Tive experiências de terem me falado para perder peso”, ela desabafou.

“Embora tenha sido embaraçoso e humilhante, foi o que eu fiz comigo mesmo por causa disso. Só de pensar na ideia do que fiz com meu corpo, isso é tão louco e ridículo", disse a estrela, que teve três filhas: Rumer Willis em 1988, Scout Willis em 1991 e Tallulah Willis em 1994, frutos do antigo relacionamento com o astro Bruce Willis.

Demi Moore desabafa sobre salário em filme:

Apesar dos desafios envolvendo sua imagem, Demi Moore se tornou a atriz mais bem paga quando recebeu a quantia de US$12,5 milhões por interpretar Erin Grant no filme ‘Striptease’, lançado em 1996. Pela cotação atual, o valor seria equivalente a mais de R$ 68 milhões. Recentemente, a artista relembrou que foi bastante criticada na época.

Na época, Demi era casada com Bruce Willis e não achava justo ganhar menos que ele. “Não se tratava de me comparar a ele. Sim, eu via o que ele recebia, mas era mais sobre: ‘Por que não eu? Se estou fazendo o mesmo trabalho, por que não?’. E não é diferente de quando fiz a capa da Vanity Fair grávida”, a atriz desabafou sobre seu salário.