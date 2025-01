Quanto custou o casamento religioso de Hulk Paraíba e Camila Ângelo? Veja valor

A CARAS Brasil apurou e descobriu o valor para se casar na Catedral em que Hulk Paraíba e Camila Ângelo oficializaram a união; saiba mais a seguir!

Hulk Paraíba (38) e Camila Ângelo (35) se casaram em uma cerimônia religiosa nesta sexta-feira, 3, na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, na Paraíba. O casamento se tornou assunto na web e, com isso, surgiu a curiosidade sobre o valor para se casar no local.

De acordo com apuração da CARAS Brasil, para se casar no local, a Catedral pede uma taxa matrimonial no valor de um salário mínimo —que em 2024 valia R$ 1.412. Inicialmente, Hulk Paraíba e Camila Ângelo teriam desembolsado 50% do valor para reservar o local na data específica. Os custos da decoração e dos músicos também ficam a cargo dos noivos.

Os casamentos podem ser feitos às sextas-feiras, no horário das 19h, e também aos sábados, na parte da manhã e da tarde. Para além das celebrações de matrimônio, a Catedral recebe fiéis para confissões, missas visitas à cripta e batismos.

O jogador de futebol e a médica já são casados no civil desde 2020, e são pais de Zaya(2) e Aisha, de seis meses. No dia 7 de janeiro, eles farão uma celebração em João Pessoa, e, no dia 8 preparam uma festa para familiares e amigos. De acordo com o portal ClickPB, a cerimônia principal custou cerca de R$ 15 milhões.

Hulk terminou seu casamento de 12 anos com Iran Ângelo(54) poucos meses antes de anunciar publicamente o relacionamento com Camila, sobrinha de sua ex-mulher, e madrinha de casamento do ex-casal. Do relacionamento antigo, ele teve três filhos: Ian(14), Tiago(12) e Alice(9).

Apesar de algumas rusgas familiares, a mãe de Camila, Niris Ângelo, usou as redes sociais para celebrar a união da filha com o jogador. "Parabéns pelo casamento! Que este dia seja apenas o início de uma vida repleta de amor, união e harmonia", escreveu.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE HULK PARAÍBA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: