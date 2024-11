Fonte revela que Joaquim Valente planeja se casar com Gisele Bündchen

Ao que parece, Joaquim Valente está mais do que apaixonado por Gisele Bündchen e até mesmo planeja subir ao altar com ela

Ao que parece, o romance de Joaquim Valente e Gisele Bündchen segue firme e forte. Recentemente, a modelo confirmou que está grávida do instrutor de jiu-jitsu. A famosa já é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 11, frutos do seu relacionamento com Tom Brady.

Uma fonte revelou ao site Entertainment Tonight que o rapaz planeja se casar com Gisele em breve, porém a modelo prefere levar a situação com mais calma. "Ele se casaria com Gisele amanhã. Ele quer dar o próximo passo, porque é muito tradicional, mas ela não tem pressa", contou o informante.

A prioridade, no momento, tem sido o bebê. "Ele não poderia estar mais empolgado por esperar um filho com ela! Gisele é o mundo inteiro dele, e ele é tão apaixonado por ela e pelos filhos dela".

A fonte também contou que Gisele está super feliz com a gravidez. "Ela está amando a gravidez. Ela se sente enérgica e radiante, e está amando cada minuto desta fase".

Barriguinha

A modelo Gisele Bündchen mostrou sua barriguinha de grávida pela primeira vez na rede social após algumas semanas do anúncio de que está esperando seu terceiro filho, fruto do relacionamento atual com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

A top model postou uma série de fotos do evento que marcou presença, o Gala da Lotus House, nos EUA, e acabou revelando como está sua barriguinha. De vestido preto colado, a loira deixou o abdômen marcado e chamou a atenção.

"Foi uma honra participar do Gala da Lotus House, celebrando seu 20º aniversário como o maior abrigo para mulheres e crianças nos Estados Unidos. Me sinto verdadeiramente abençoada por apoiar a visionária Constance Collins e sua equipe incrível, cujo compromisso inabalável transformou inúmeras vidas", contou sobre a oportunidade de estar no evento.

"Com sua mais recente conquista — unir mais de 300 abrigos para mulheres em todo o país através da Rede Nacional de Abrigos para Mulheres — eles estão dando um passo ousado para erradicar a falta de moradia. Saiba mais através do link na minha bio e descubra como você pode ajudar. Juntos, somos mais fortes", falou sobre a causa.

