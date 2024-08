Flávia Saraiva ironiza nova queda em competição olímpica: 'Pensei que ia brilhar'

Mesmo após sofrer quedas dolorosas nas Olimpíadas, Flávia Saraiva levou o momento com bom humor e avaliou a última performance na etapa individual

Após sofrer uma queda nas barras irregulares e machucar um dos olhos, durante a fase em equipe das Olimpíadas, a ginasta Flávia Saraiva foi traída pelo próprio equilibrio durante o solo na fase individual, o que a fez cair de barriga no tablado, nesta quinta-feira (1). Ainda que tenha preocupado os fãs, a atleta deu uma declaração divertida sobre o assunto.

"Mostraram eu rindo depois que eu caí no solo? Gente, quando eu caí, não acreditei, juro! Porque, eu falei assim: 'Hoje eu vou brilhar! É o meu dia, olha essa trave que eu fiz. Me aguarde no solo'. E o solo (chão) me aguardou mesmo", disse a atleta em entrevista a CazéTV.

Durante a apresentação do solo, um dos quatro aparelhos da competição geral, Flavinha executou o terceiro salto, mas não estabilizou a aterrissagem. O tablado, que tem molas na parte inferior, impulsionou a atleta para cima novamente, fazendo com que ela escorregasse.

como não amar a flavinha e essa energia gostosa dela?



“Gente mostrou eu rindo depois que eu caí?” pic.twitter.com/HXesKkl2LT — thay em skin olimpica (@tweetsdathay) August 1, 2024

A jovem saiu dos limites e foi com a barriga de encontro ao chão. Por causa disso, o juri descontou uma quantidade significativa de pontos dela, que recebeu notal 12.333. Flávia ficou na 11ª posição, enquanto a outra brasileira da delegação, Rebeca Andrade, conquistou uma medalha de prata.

Flavinha ignora lesão e conquista bronze na competição geral por equipes

Na última terça-feira (30), durante a final da competição por equipes de ginástica artística, Flávia Saraiva sofreu uma lesão séria no rosto. A atleta treinava sua sequência nas barras assimétricas quando despencou, o que fez com que ela tivesse um corte no supercilio e um hematoma no olho direito.

Mesmo após o machucado, a jovem seguiu no jogo com foco total na competição, o que rendeu o título de uma das atletas de mais "aura" das Olimpíadas, e a primeira medalha do Brasil em equipes na modalidade.