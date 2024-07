Filhos de Pedro Scooby esbanjam fofura no aeroporto

Pedro Scooby é flagrado com os quatro filhos e a esposa em aeroporto no Rio de Janeiro durante o desembarque após viagem

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby aproveitou uma viagem em família e foi flagrado durante o desembarque em um aeroporto no Rio de Janeiro na noite de sexta-feira, 19. O atleta foi fotografado ao circular pelos corredores acompanhado da esposa, Cintia Dicker, e dos quatro filhos: Dom, de 12 anos, Liz, de 8 anos, Bem, de 8 anos, e Aurora, de 1 ano.

A família foi vista enquanto levavam as malas e as crianças esbanjaram fofura. Aurora apareceu no colo da mãe, Cintia, e também brincando em uma mala de viagem. Enquanto isso, Liz surgiu sentada em um carrinho de bagagem e os meninos, Dom e Bem, foram vistos caminhando tranquilamente.

Cintia Dicker revela detalhes da decoração do quarto da filha

Em janeiro deste ano, a atriz e modelo Cintia Dicker usou seu Instagram para exibir mais detalhes da decoração do quarto de sua filha Aurora, de um ano. Ela é fruto de seu relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby.

"Vem conhecer o quarto encantado da Aurora!", escreveu ela na legenda da publicação. O interior do cômodo é carregado por um tom neutro, com paredes, móveis e roupas de cama em tons mais claros. O ambiente ainda conta com diversas almofadas, bichos de pelúcia e desenhos de arco-íris e corações para compor a decoração.

A modelo conta que, ao entrar no quarto, a pequena Aurora teve uma reação positiva. "Acho que tá super aprovado por ela também. É um sonho isso aqui.", completa.

Nos comentários, os seguidores elogiaram. "Ficou lindo, e ela parece parte da decoração, é uma boneca", disse uma internauta. "Digno de uma princesa!", ressaltou outra.

Para quem não se lembra, a bebê nasceu no final de dezembro de 2022 e passou por uma cirurgia logo após o seu nascimento. Em entrevista para a Revista Vogue, Dicker contou que a filha foi diagnosticada com gastrosquise, uma malformação gastrointestinal congênita.