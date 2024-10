Filhos de Diddy se pronunciam após novas acusações contra o pai: 'Unidos'

Quincy Brown, um dos sete filhos de Sean Combs, o Diddy, decidiu se pronunciar após ser divulgado que há cinco novos processos contra o artista

O ator e cantor Quincy Brown, um dos sete filhos de Sean Combs, mais conhecido como Diddy, decidiu se pronunciar após ser divulgado que há cinco novos processos contra o magnata da indústria musical americana. Em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 22, o filho do artista disse que ele e os irmãos apoiam o pai.

"O último mês devastou nossa família. Muitos julgaram tanto ele quanto nós com base em acusações, teorias da conspiração e narrativas falsas que se espalharam de maneira absurda nas redes sociais. Estamos unidos, apoiando você a cada passo do caminho. Nos agarramos à verdade, sabendo que ela prevalecerá, e nada quebrará a força da nossa família. Sentimentos sua falta e amamos você, pai", escreveu Quincy, um dos filhos de Diddy, por meio de publicação no feedo do Instagram.

Vale lembrar que Diddy Combs é pai de sete filhos com quatro mulheres diferentes: Quincy, de 33 anos, Justin, de 30, Christian, de 26, Chance, de 18, as gêmeas D'Lila e Jessie, de 17, e Love Sean, de apenas 2 anos. Com informações do jornal O Globo.

De acordo com a emissora americana NBC, o advogado Tony Buzbee entrou com cinco novos processos contra Diddy em Nova York na noite do último domingo, 20. Conforme a publicação, os casos teriam ocorrido entre os anos de 2000 e 2022. Os nomes das supostas vítimas não foram mencionados nos processos. Entre os cinco reclamantes, dois são homens e três são mulheres.

Mãe de Diddy rompe o silêncio e se manifesta sobre acusações contra o filho

Janice Small Combs, mãe de Sean Combs, também já se pronunciou sobre as acusações contra seu filho. Em um comunicado divulgado pelo The Hollywood Reporter, ela declarou que, apesar de seu filho não ser perfeito, é inocente das acusações.

"Venho a vocês hoje como uma mãe devastada e profundamente triste pelas alegações feitas contra meu filho.É desolador ver meu filho sendo julgado não pela verdade, nas pela narrativa criada a partir de mentiras", iniciou ela no comunicado.

"Testemunhar o que parece ser o linchamento público do meu filho, antes que ele tenha a oportunidade de provar a sua inocência é uma dor muito insuportável para se colocar em palavras. Como todo ser humano, meu filho merece ter seu dia no tribunal, para finalmente compartilhar seu lado e provar sua inocência”, enfatizou ela. Leia o comunicado completo!