Filho de Pedro Bial e Giulia Gam recebe pais e namorada em seu show

Em seu show, filho de Pedro Bial e Giulia Gam apareceu com pais e namorada; apresentador e atriz viveram casamento por dois anos e tiveram Theo

O filho de Pedro Bial e Giulia Gam, Theo Bial, de 26 anos, recebeu os pais, amigos e sua namorada em um show que realizou em São Paulo. Cantando e tocando violão, o jovem foi admirado pelos famosos, que foram casados por dois anos.

Todo de branco, o artista se apresentou e apareceu combinando o look com Pedro Bial. O apresentador global também foi com uma roupa toda na cor clara e sorriu ao posar ao lado de seu herdeiro.

Giulia Gam também fez fotos ao com seu único filho, nascido em 1998. Theo Bial ainda surgiu ao lado de sua namorada, abraçando-a e trocando beijos com a moça de cabelos escuros e algumas tatuagens no braço.

É bom lembrar que Pedro Bial e Giulia Gam ficaram casados de 1998 a 2000. O apresentador na época já tinha a filha, Ana, do relacionamento com Renée Castelo Branco. Após o fim do casamento com Giulia, ele selou a união com Fernanda Torres e depois com a produtora Isabel Diegues, com quem teve José Pedro, nascido em 2002.

De sua relação atual com Maria Prata, o apresentador teve duas meninas, Laura e Dora. A esposa de Pedro Bial é jornalista de Moda e é nacionalmente conhecida no meio fashion. Ela também marcou presença no show do enteado e foi com um look branco, combinando com o esposo.

Veja as fotos do filho de Pedro Bial e Giulia Gam:

Fotos: Araújo/Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Bial (@pedrobial)

Pedro Bial fala sobre experiências diferentes da paternidade

Pai de cinco, o apresentador Pedro Bial contou a experiência de ser pai em fases diferentes da vida e como se redescobriu ao longo dos anos. O apresentador, que foi o primeiro entrevistado do videocast Mamilos Café, também compartilhou a cobertura jornalística mais importante da sua vida, a experiência com o BBB e desafios da sua trajetória.

O apresentador começa abrindo seu coração para Juliana Wallauer sobre a primogênita Ana, de 37 anos. A mais velha é artista plástica e faz sucesso fora do Brasil. Inclusive, ela mora em Nova York, nos Estados Unidos, onde faz exposições sobre suas artes. "Foi muito importante eu ter tido uma filha primeiro porque eu vi o mundo pelos olhos de uma mulher, como eu nunca tinha visto", disse.

"A primeira vez que eu fui pegar minha filha na escola e vi um menino roubando um beijo dela sem ela deixar e ela se sentindo ofendida... Pela primeira vez eu vi a violência de um ato que eu sempre tinha visto pelo lado do menino", disse. Leia mais aqui.