Poliana Rocha revela por que o filho de Leonardo não mora mais em sua casa

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha explicou por que o enteado, Matheus Vargas, decidiu mudar de casa após morar um ano com eles

A influenciadora digital e jornalista Poliana Rocha separou um tempo de sua terça-feira, 1, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Por meio de seus stories no Instagram, a esposa do cantor Leonardo abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas dos internautas para esclarecer.

Ao longo do bate-papo, Poliana foi questionada sobre o fato de Matheus Vargas, seu enteado, não residir mais na casa onde ela e o artista sertanejo moram atualmente, em Goiás. O jovem de 25 anos é filho de Leonardo com Liz Vargas.

Poliana, então, explicou que Matheus decidiu por conta própria se mudar e morar sozinho. "Morou um ano conosco, mas por escolha dele quis ir morar sozinho!", declarou a esposa de Leonardo. Em seguida, ela ainda revelou com quantos anos conheceu o cantor sertanejo.

"Conheci o Leo com 15 anos! Mas, [quando] começamos a namorar, eu tinha 17 anos", contou Poliana Rocha. Os dois estão juntos há cerca de 27 anos e são pais do cantor Zé Felipe, que é casado com a influenciadora digital Virginia Fonseca.

Além de Matheus Vargas e Zé - filho único do cantor com Poliana -, Leonardo também é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz e João Guilherme.

Poliana Rocha explica por que o enteado não mora mais em sua casa - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha revela ciúme da neta após chegada de José Leonardo

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha abriu o coração sobre a chegada de seu terceiro neto, José Leonardo, que é filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Em recente entrevista ao portal Leo Dias, a jornalista compartilhou sua alegria com a chegada do pequeno e revelou que uma de suas netinhas ainda está com ciúmes do irmãozinho.

Nos bastidores de um show do marido, Poliana conversou com a imprensa sobre a chegada de mais um membro de sua família. Durante a entrevista com a equipe do colunista, a jornalista compartilhou detalhes da adaptação do pequeno, que nasceu há três semanas e recebeu uma calorosa recepção na maternidade; confira detalhes!