Filho de João Gomes e Ary Mirelle passa mal durante viagem de lua de mel

Recém-casados, João Gomes e Ary Mirelle estão aproveitando a lua de mel em Alagoas ao lado do filho, Jorge, de 9 meses, mas ele está tendo febre

O cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle estão aproveitando a lua de mel em Alagoas ao lado do filho, Jorge, de 9 meses. Após oficializarem a união na última segunda-feira, 21, em Recife, o casal decidiu levar o pequeno na viagem, mas nesta quinta-feira, 24, ela revelou que o bebê está tendo febre.

Nos stories do Instagram, a influenciadora desabafou: "Meu pinguinho está tendo febre desde ontem. Acho que são os dentinhos incomodando. Só fica tranquilo depois do remédio e só quer ficar grudadinho", contou a jovem, que compartilhou um vídeo dela deitada ao lado do herdeiro.

Ary Mirelle e Jorge (Reprodução/Instagram)

Lua de mel em Alagoas



Nesta quarta-feira, 23, Ary mostrou o destino escolhido para a lua de mel. Para a viagem romântica, eles decidiram passar alguns dias em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Nos stories do Instagram, ela mostrou o momento em que chegaram à pousada. Em seguida, revelou que o filho do casal também estava presente.

"Os pais apegados que não conseguem ficar longe do filho", brincou ela. "O neném veio, mas a babá também está aqui. Ainda não me acostumei a ficar distante", complementou. A esposa do cantor também mostrou que o lugar foi preparado especialmente para os recém-casados. No quarto do hotel, os dois foram recepcionados com flores, fotos do casamento e lembrancinhas.

Aliança

Em outro momento, o casal voltou a falar sobre o casamento e contaram sobre o fato de só terem notado na hora da cerimônia que a aliança não servia no dedo do artista. "Fiquei dizendo que estava me sentindo mal, porque fui eu que comprei. Quando comprei, pedi para ele provar. Ele provou e tinha dado. Quando foi no dia do casamento, [não deu]", disse Ary. " "Ela ficou na igreja bem assim comigo: 'Tu engordou'. Aí eu uso essa aqui", completou o artista, que mostrou que está usando a aliança de compromisso de namoro.

