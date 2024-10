Filho de Chrystian acusa madrasta de suposta ocultação de bens no inventário

Reviravolta na família: Filho de Chrystian aponta suposta ocultação de patrimônio em inventário feito pela madrasta, Key Vieira

Em junho deste ano, o cantor Chrystian, da dupla sertaneja Chrystian & Ralf, faleceu, e desde então sua família enfrenta uma disputa pela divisão de seus bens. Segundo o portal Notícias da TV, um dos sete herdeiros do artista, Yuri Paladino Silva, acusa a madrasta, Key Vieira, de ocultar parte do patrimônio no inventário e levou o caso à Justiça.

Segundo o portal, a defesa de Yuri alega que a viúva do cantor teria ocultado bens no processo de inventário, incluindo a casa onde a família reside e algumas empresas. Em resposta, um dos sete herdeiros de Chrystian — que teve filhos de diferentes relacionamentos — entrou com uma ação pedindo a revisão do inventário.

Além disso, Yuri também pediu para ser o novo responsável pela administração da documentação e teria conquistado o apoio de alguns irmãos, que pediram para ser representados pela mesma defesa. Em nota ao portal, a equipe jurídica justificou a petição e afirmou ter documentos que comprovam a existência de outros bens.

"Ocorre que houve as petições dos herdeiros no processo inventário, onde os mesmos expõem de forma cristalina e com documentos a matrícula do imóvel da casa onde reside a família, bem como as várias empresas que a viúva meeira possui e o fato de que, evidentemente, o recebimento de valores decorrentes da exploração dos direitos autorais”, afirmaram.

Além disso, a equipe também pede que o inventário não seja tratado em segredo de justiça: "O simples fato de tratar-se de inventário de bens deixados por pessoa famosa não autoriza o segredo de Justiça. Até porque, a própria viúva já rompeu qualquer sigilo ao dar entrevistas à imprensa e divulgar sua versão unilateral dos fatos”, completaram.

“Dados protegidos pelo direito à intimidade igualmente não há, sendo certo que a viúva, repita-se, é quem vem divulgando informações e narrativas unilaterais à imprensa, sendo certo que os outros filhos herdeiros não pronunciaram uma palavra”, a defesa afirmou que a viúva do cantor divulgou informações sigilosas envolvendo o inventário.

Até o momento, Key Vieira não se manifestou publicamente sobre as acusações. Vale lembrar que a empresária e o cantor sertanejo estiveram juntos por quase três décadas e tiveram dois filhos, João Pedro e Lia. Além deles, Chrystian também é pai de Flávio Alexandre, Chrystian Jr, Yan, Yuri e Jimmy, fruto de relacionamentos anteriores.

Viúva do cantor Chrystian, Key Vieira fez questão de desmentir os rumores envolvendo o fim da dupla do marido com o irmão, Ralf. Eles formaram uma dupla de sucesso por 38 anos, mas se separaram há alguns anos - e estavam sem contato próximo antes da morte de Chrystian. Porém, a viúva negou que tivesse existido uma briga entre eles.

