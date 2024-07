Filho bonitão de Andréa Beltrão brilha em novo ensaio fotográfico

Você sabia? Ator de ‘Pedaço de Mim’, da Netflix, é um dos filhos da atriz Andréa Beltrão. Veja as novas fotos do rapaz!

Filho da atriz Andréa Beltrão e do diretor Mauricio Farias, o ator José Beltrão, de 24 anos, começou o dia nesta sexta-feira, 19, com um ensaio fotográfico na orla do Rio de Janeiro. O rapaz foi flagrado pelos paparazzi enquanto posava para um fotógrafo ao ar livre e esbanjou toda a sua beleza e simpatia.

José é astro da minissérie Pedaço de Mim, da Netflix, na qual interpreta Marcos, um dos filhos da protagonista, vivida por Juliana Paes. Este é o primeiro papel de destaque dele, que decidiu seguir os passos da mãe no mundo da atuação.

O rapaz decidiu se tornar ator no final da adolescência e iniciou as aulas de teatro em uma escola tradicional do Rio de Janeiro, o Tablado, e cursou Artes Cênicas na faculdade. Ele iniciou seu trabalho no audiovisual como assistente de direção.

Ele cresceu acompanhando a carreira dos pais na TV, já que a mãe é atriz e o pai é diretor, e adora a troca de experiências e referências com os pais. Tanto que não vê problemas com comparações com eles. “Não quero que me vejam só por isso, mas também não quero que deixem de saber, porque amo muito o trabalho deles. Aí é que entra a diferença para o nepobaby, como as pessoas falam de maneira pejorativa. Realmente sou filho deles, isso não vai mudar, mas é o que faço com isso. A diferença está no trabalho. Meu trabalho não vai durar nada se eu não trabalhar por isso", disse ele no Jornal O Globo.

Além de José, Andrea Beltrão também é mãe de Francisco e Rosa, e é madrasta de Antônio. Atualmente, a atriz está no elenco da novela No Rancho Fundo, na qual interpreta a protagonista Zefa Leonel.

Veja as fotos de José Beltrão na galeria abaixo: