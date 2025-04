Leandra Leal acompanha a filha Júlia no aeroporto

A atriz Leandra Leal foi fotografada enquanto acompanhava a filha Júlia, de dez anos, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, 24, Leandra Leal foi fotografada enquanto acompanhava a filha Júlia, de dez anos, no aeroporto. A pequena é fruto do relacionamento da atriz com Alê Youssef.

Mãe e filha não pareceram se importar com a presença dos fotógrafos no local e apostaram em looks bastante confortáveis, como moletom e calça jeans.

Além de Júlia, Leandra Leal também é mãe de Damião, de oito meses, do seu relacionamento com Guilherme Burgos.

O último trabalho de Leandra Leal foi como a Kellen em Justiça 2, série do Globoplay lançada em 2024.

Fim do contrato

A atriz Leandra Leal surpreendeu o público ao revelar que encerrou seu contrato com a TV Globo após 30 anos de trabalho na emissora. A novidade foi informada pela artista através de um relato de agradecimento publicado nas redes sociais.

Em seu perfil oficial, Leandra abriu um álbum de fotos com algumas lembranças de sua trajetória na empresa. Ao longo do texto, a famosa relembrou desafios enfrentados nos bastidores, amizades feitas e inúmeros aprendizados.

"Eu achava muito estranho quando as pessoas chamavam a Globo de casa. Afinal era uma empresa, e é meio estranho romantizar viver no trabalho. Mas com o tempo esse nome casa foi fazendo sentido para mim através das relações que eu construí nessa empresa. Eu vivi grandes amizades nesses 30 anos de Globo, por mais industrial que fosse o ritmo, a criatividade é sempre um fluxo e as relações que ali se criam são íntimas, intensas no tempo infinito e limitado de cada projeto", iniciou ela.

"Minha profissão é feito uma colcha de retalhos, bordada por muitas mãos, mãos dadas, com esmero por cada detalhe. Cada trabalho, além de encontros, traz também aprendizado. Aprender uma coisa nova aos 17 anos, aos 30, aos 40, pode ser um sentimento, um idioma ou um instrumento. Domar os sentidos, não sentir frio em um estúdio com roupa de praia, não sentir calor em uma roupa do século XVII em uma cidade cenográfica em Curicica no século XXI", continuou.

"Aprender a decorar em pouco tempo, levar uma personagem durante um ano e viver com ela as coisas mais banais e os eventos extraordinários que marcam uma novela: perder alguém, trair, ser traída, se vingar… Fazer bem 40 cenas por dia. 40! Escolher as prioridades e aceitar seus limites. Acelerar o processo sem deixar de passar por cada etapa. A coisa mais valiosa que eu levo dessa casa são as pessoas, que não moram nessa casa, mas construíram a sua história", declarou a atriz em outro trecho.

Por fim, Leandra Leal agradeceu as conexões criadas ao longo desses 30 anos na emissora e mencionou seus planos para o futuro: "Eu só posso agradecer a cada pessoa que cruzou meu caminho nesses anos, nesses corredores. E falar aquilo que agora todos esses posts de fim contrato falam: é uma nova fase da nossa relação, não é um fim, blá-blá-blá e é verdade", disse.

"Mas o fato é: essa casa estará sempre na minha memória, eu vou continuar trabalhando como atriz onde o coração levar, em qualquer tela, ao vivo, e também vou dirigir, seguir aprofundando os meu projetos e contar cada vez mais histórias. Conto com vocês, meus amigos de sempre e os novos amigos que virão. Seguimos. É isso, gratidão a Globo, as pessoas que fazem a Globo, e principalmente ao público", concluiu Leandra Leal.

