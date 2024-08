Filha de Leonardo se declara para a namorada em aniversário

Monyque Isabella, filha mais velha do cantor Leonardo, usou as redes sociais para fazer uma linda declaração de aniversário para a namorada

Monyque Isabella, a filha mais velha do cantor Leonardo, costuma ser mais discreta nas redes sociais. Porém, a agrônoma de 33 anos usou a sua conta no Instagram para se declarar para a namorada.

Monyque compartilhou uma série de fotos e vídeos ao lado de Jessica Kalossi, que está fazendo aniversário.

"Hoje é aniversário da Kalossi, ou Dé ou Messika.. esse ser único, extremamente leal com as pessoas que ama, um pouco brava e nervosa com as pessoas que ama também, mas que está sempre pronta para ajudar! Que Deus possa continuar abençoando sua vida, te dando saúde, iluminando sua vida e te dando uma graninha também né!? (Até porque nunca vi ninguém gostar tanto de comprar lote igual você) amo você", escreveu Monyque na publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Lindas, feliz vida", escreveu João Guilherme, caçula de Leonardo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monyque Costa | Agro 🌱 (@monyqueisabellacosta)

Carrão

Recentemente, Virginia Fonseca recebeu amigos e familiares em uma grande festa para comemorar o aniversário de três anos de sua filha com Zé Felipe, Maria Alice. A influenciadora foi surpreendida ao sair do evento e ao se deparar com o carrão de Monyque Costa, conhecida por ser a filha mais discreta de seu sogro, o cantor Leonardo.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou o momento em que Monyque deixava o evento em uma nova caminhonete preta. Embora não tenha revelado o modelo do veículo, a influenciadora digital destacou que sua cunhada estava saindo da festa em um carrão imponente e aproveitou para brincar com os amigos.

“Eita, eita, eita, bixa! Ela está montada! Caraca, ela está montada! Ela está de caminhonete! Solta o anjo da boneca”, Virginia gritou enquanto a jovem entrava em seu novo carrão. Logo em seguida, Lucas Guedez, amigo e coapresentador da influenciadora em seu programa no SBT, não perdeu a oportunidade e se jogou sobre a traseira do carro.

Em tom de brincadeira, Monyque mandou o influenciador sair do veículo: “Sai daí, vai quebrar minha caminhonete”, disse ela enquanto dava risada e se despedia da família para deixar o evento.