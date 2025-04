Na noite da última quarta-feira, 23, a influencer Bia Miranda deu à luz Maysha, sua segunda filha, com apenas 33 semanas de gestação

A influencer Bia Miranda recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 25, após dar à luz Maysha, na noite da última quarta-feira, 23. Mais cedo, ela relatou que ainda se sente muito mal-estar e que a filha já respirava sem a ajuda de aparelhos. A menina, fruto do relacionamento de Bia com Gato Preto, nasceu com apenas 33 semanas e foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva (UTI).

"Hoje eu vou ter alta. Às 17h horas da tarde, já estou liberada para ir para casa. Odeio hospital, mas antes de ir vou tentar mais uma vez tirar leite. Todo o dia a gente tem que tentar porque o leite da mãe é o melhor", disse.

Bia ainda disse que no parto do primeiro filho, Kaleb, de 10 meses, do relacionamento com DJ Buarque, ela não se sentiu tão mal quanto agora.

"Na gravidez do Kaleb não senti o que estou sentindo agora. Estou muito enjoada agora. Não sei se é o meu corpo que não está se acostumando, mas estou me sentindo fraca, estou tremendo e com cansaço de querer ficar sentada o tempo todo. Estou tonta", disse, enquanto se maquiava. "Não é comida. Eu comi", contou ela, que na noite anterior pediu fastfood no hospital.

E celebrou a melhora da filha: "Tiraram a maioria dos filhos da Maysha! Ela estava com um monte de fio. Acabei de receber a foto dela e ela está sem nada, respirando sozinha. Estou muito feliz", relatou.

Bia Miranda mostra nova foto da filha na UTI Neonatal

Bia Miranda encantou os seus fãs nesta sexta-feira, 25, ao mostrar uma nova foto da filha, Maysha, na UTI Neonatal. Isso porque durante a tarde, ela foi visitar a bebê no local da internação e mostrou uma foto segurando a mão da menina.

“Só precisamos de paz nesse momento. Passar energia boa para nossa pequena marreta. De ontem para hoje, ela já melhorou muito. Obrigada a todos que estão orando e desejando o bem dela”, disse na legenda da publicação. Confira!

