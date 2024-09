Filha de Leonardo expõe motivo de sua ausência em eventos familiares

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo, foi questionada sobre sua ausência em eventos familiares

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo, tirou um tempinho nesta sexta-feira, 20, para conversar com seus seguidores nas redes sociais e foi questionada sobre sua ausência em eventos familiares. Ela explicou que estava priorizando suas viagens, mas que pretende mudar isso e estar mais presente em casa.

"Por que você não aparece tanto nas coisas de família?", quis saber um internauta. "Acho que essa é uma boa pergunta, e vou ser bem sincera aqui com vocês. Inclusive, foi até pauta de conversa, porque encontrei meu pai esses dias. É porque eu estava priorizando muito minhas viagens e não os eventos familiares", contou ela.

Em seguida, ela garantiu que pretende estar mais presente. "Conversei com ele e disse que, este ano, só quero viajar se for a trabalho. Se não for, não quero viajar e quero ficar mais perto da minha família, estar presente em tudo o que puder. Acho que, depois da última viagem que fiz, que não foi a trabalho e me deixou muito tempo longe de casa, pude entender e internalizar isso como uma prioridade: estar perto da família", encerrou.

Irmã de Zé Felipe conhece o sobrinho recém-nascido, José Leonardo

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa foi conhecer o sobrinho recém-nascido, José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Na tarde desta quinta-feira, 19, ela visitou o bebê na mansão da família do irmão e mostrou como foi o momento.

Nas redes sociais, a loira mostrou uma foto com o sobrinho no colo e ao lado do seu filho, Noah, de 8 anos. “Que Deus abençoe cada dia mais essa família tão amada que vocês estão construindo. Meu amor por vocês é enorme”, disse ela para o irmão e a cunhada. Então, ela completou: “Titia ama muito. Estou muito apaixonada”. Veja as fotos!

Vale lembrar que Noah é fruto do antigo relacionamento de Jéssica com o ator Sandro Pedroso. Por sua vez, Jéssica Beatriz é fruto da antiga relação de Leonardo com Priscila Beatriz.