Filha de Gisele Bündchen encanta ao falar português durante as Olimpíadas

Vivian Lake, filha de Gisele Bündchen e Tom Brady, encanta ao falar português em uma conversa com Giba durante as Olimpíadas

Durante as Olimpíadas em Paris, na França, Vivian Lake, filha da modelo Gisele Bündchen e do jogador de futebol americano Tom Brady, encantou ao surgir falando português em uma conversa com o ex-jogador de vôlei Giba. Embora seja norte-americana, a jovem de apenas 11 anos, mostrou que honra as raízes brasileiras da mãe ao dialogar com o atleta.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Vivian Lake aparece ao lado do pai em uma das quadras da competição, conversando com o ex-jogador de vôlei brasileiro. Na cena, o atleta joga uma bola de vôlei para ela e elogia sua aptidão para o esporte: "Entregando a bola para uma futura jogadora", Giba declara em português.

Além de agradecer o gesto, Vivian mostrou que entende o idioma e respondeu o ex-jogador com um ‘obrigada’. Nas redes sociais, o momento repercutiu e os internautas ficaram impressionados: “Que fofa!!! Ela tá a cara da Gisele né, muito linda”, disse uma admiradora. “Tomara que represente o Brasil kkkkk, tá todinha a mãe”, outra falou sobre a semelhanças.

Vale lembrar que Gisele já revelou ter ensinado seus filhos a falar português desde a infância. “Eles falavam em português comigo e com a tia, e em inglês com o pai,” contou a modelo. Ela também mencionou que, antes de começarem a estudar e terem contato com crianças americanas, os filhos falavam português com mais facilidade.

Mesmo com as dificuldades, a modelo explicou que eles seguem fluentes em sua língua nativa: "Os meus filhos falam português fluente. Sou muito unida e muito conectada com a minha família, acho que família é isso, a nossa base. Todo ano a gente se encontra mais de uma vez por ano. Tenho sobrinhas, eles falam com as minhas sobrinhas”, ela contou ao Mais Você.

“Meu filho gosta de responder em inglês, e eu tenho que puxá-lo: 'Faz favor, Benjamin, tem que falar em português'. Mas ele entende tudo. Vivian fala português normal, como fala inglês. Ela troca de uma língua para a outra”, Gisele se derreteu pelos herdeiros, frutos de seu casamento com o jogador de futebol americano, que chegou ao fim em 2022.

