Filha de Faustão surge em foto rara com o noivo e seus cachorros

A filha de Faustão, a cantora Lara Silva, surgiu em um clique raro ao lado do noivo, o apresentador Julinho Casares. Em sua rede social, o defensor de animais postou a foto com a amada e alguns de seus cachorros, já que ele diz em seu perfil ter 40 filhos caninos.

Pronto para sair, o casal apareceu arrumado e com roupas de festa. Enquanto o genro de Fausto Silva apareceu de terno, a herdeira mais velha do famoso posou com um vestido de tom marrom e sapatos de bico.

No registro, os pombinhos posaram apenas com três de seus cachorros. Em entrevista recente para a CARAS Digital, Lara anunciou seu novo projeto audiovisual, o Em Estúdio. Além de dar detalhes da novidade, a cantora falou sobre a "demora" em admitir que gostaria de seguir a carreira musical.

"Eu decidi mesmo ser cantora depois de vários anos, eu sempre estudei, sempre fiz aula de canto, instrumento, fiz curso de produção musical, um monte de coisa, mas levava isso como hobby, porque eu tinha muita, muita vergonha de cantar em público, de me expor, tinha medo da vida pública, depois de alguns anos vem um acúmulo de certezas, sinto que eu sempre quis, na verdade, eu tenho certeza que eu sempre quis, mas não conseguia admitir pra mim mesma que realmente era o meu sonho, por medo de errar, de não ser boa o suficiente, mas teve um momento que me veio uma certeza que se eu não fizesse isso ia me arrepender pro longo da vida, veio uma certeza: 'prefiro me lançar e dar tudo errado do que não tentar'",abriu o coração sobre o que sentiu.

Ex-esposa de Faustão reage ao noivado da filha

Magda Colares usou as redes sociais para parabenizar a filha, Lara Silva, fruto de seu relacionamento com o apresentador Fausto Silva, pelo noivado com Julinho Casares.

A cantora e o apresentador da Record TV, filho de Julio Casares, presidente do São Paulo FC, ficaram noivos em junho durante uma viagem a Londres e dividiram a novidade com os seguidores. "Um novo ciclo em nossas vidas…", comemoraram.

Após o anúncio, Magda respostou a publicação e deixou uma mensagem carinhosa para a filha e o genro. "Julinho e Lara... que venham muitos anos de realizações e alegrias! Meus amores... que dia feliz!", escreveu ela.

O filho do meio de Faustão, João Silva, também fez questão de se manifestar sobre o noivado da irmã em suas redes sociais. O apresentador teve uma reação divertida ao falar sobre o assunto.

