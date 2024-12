Filha de Fafá de Belém, Mariana Belém surge com novo namorado. Saiba quem é

A apresentadora e influencer Mariana Belém, filha de Fafá de Belém, está namorando! Separada há algum tempo, ela engata novo romance

A apresentadora e influencer Mariana Belém, que é filha da cantora Fafá de Belém, está apaixonada de novo! Depois de se separar do ex-marido, que é o pai de suas filhas, ela assumiu um novo relacionamento.

Nesta segunda-feira, 9, Mariana foi flagrada trocando beijos apaixonados com Marcus Zoppi durante o navio do cantor Belo no litoral brasileiro. Os dois foram fotografados abraçados e curtindo a noite de shows.

Recentemente, a comunicadora contou que o romance com Marcus é recente. De acordo com o site O Liberal, Mariana Belém revelou que os dois estão juntos há pouco mais de um mês. Porém, os dois já eram amigos há cerca de um ano antes de se entregarem à paixão.

Marcus Zoppi e Mariana Belém - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Fafá de Belém fala sobre acidente doméstico

Em setembro de 2024, Fafá de Belém foi a convidada de Ana Maria Braga no Mais Você entre os assuntos que falou no seu café da manhã com a apresentadora ela contou que teve que mudar sua alimentação após se recuperar de uma fratura no joelho, causada por um acidente doméstico. Glúten e carboidratos estão fora do cardápio, como ela mesma contou no programa.

Ao dar boas-vindas para a amiga, Ana Maria disse que o café da manhã havia sido preparado especialmente para ela: "Eu soube que você está de regime, então, tem um suquinho verde", disse a apresentadora.

"Eu quebrei o joelho, né... Passei dois meses com a perna engessada. Eu levantei da minha cama... Estava vendo televisão, estava maratonando novela, maratonando Renascer. E levantei para ir ao banheiro, mas continuei olhando (para a novela na TV). Quando eu virei, virei tudo junto. E aí foi barra pesada", contou.

Mesmo tendo que ficar um período mais "quieta", Fafá tirou proveito da situação para arrumar novos passatempos. Mas brincou ao falar sobre a nova rotina alimentar:

"Mas foi maravilhoso, porque passei dois meses pensando, escrevendo... Fiz alguns shows. Mas a imobilidade para mim é complicada, porque eu sou 'speed' (velocidade em inglês). Aí não dá para ser infeliz o tempo todo, então, além de tudo não ia fazer dieta! Não dava! Aí agora a gente recupera o tempo perdido tirando o glúten e o carboidrato", disse.