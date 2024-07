Filha de Brad Pitt faz anúncio no jornal para remover sobrenome do pai legalmente

A filha de Brad Pitt e Angelina Jolie, Shiloh, anunciou publicamente a alteração para dar continuidade à remoção legal do sobrenome do ator

Depois de completar 18 anos, a filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh, se mostrou decidida a remover o sobrenome do pai de seu nome, mantendo-o apenas como "Shiloh Jolie". No entanto, a jovem teve que seguir um protocolo judicial à risca, que envolvia a divulgação publica da decisão em um jornal, o que fez com que ela publicasse o desejo no The Los Angeles Times. Entenda o motivo a seguir.

Segundo as leis do estado da Califórnia, para que uma pessoa esteja apta a ter a alteração de nome avaliada pela corte, ela deve publicar o formulário legal em um jornal, o que permanecerá no periódico por um mês. Pedidos como o de Shiloh ficam disponíveis na seção de avisos legais do jornal.

Os pais de Shiloh, Angelina e Brad, anunciaram o fim do casamento em 2016, mas ainda estão em batalha judicial por causa dos bens que conquistaram juntos. Além da menina, o casal ainda tem outros cinco filhos, sendo eles: Maddox, Zahara, Knox, Pax, Vivienne.

Após o divórcio, os filhos ficaram mais próximos da mãe, o que teria sido motivado pelo comportamento violento agressivo de Brad Pitt com a família. A especulação também seria o motivo do término do casamento de "Brangelina", que começou em 2005.

Brad queria melhorar relação com Shiloh

Em conversa com o Daily Mail, em junho, uma fonte revelou que Brad Pitt queria fortalecer os vínculos com a filha, pouco tempo depois de Shiloh ter a decisão revelada ao público. Apesar dos esforços do pai para se aproximar dela, Brad teria ciência de que a decisão também depende dos desejos e opiniões da outra parte.

"Ainda é assim com os menores de idade, mas com Shiloh não é mais uma escolha de Angie (Angelina). Se Shiloh decidir ter contato limitado com o pai, a decisão é dela”, disse o insider.