Filha de Ben Affleck quer salvar casamento de ator com Jennifer Lopez

Filha de Ben Affleck torce para que que o pai e madrasta continuem juntos, mas imprensa americana aponta divórcio de astros como certo

A filha mais velha de Ben Affleck e Jennifer Garner,Violet Affleck, vem tentando salvar o casamento do pai com Jennifer Lopez. Segundo o The Daily Mail, a estudante de 18 anos adora a madrasta e está de coração partido com a separação das estrelas. A adolescente, que usou um vestido de JLo no final de semana, acredita que os dois podem resolver seus problemas e continuar juntos.

"Violet deseja que seu pai fique com JLo. Ela não estava morando na casa deles e não viu a extensão do rompimento, mas se tornou extremamente próxima de JLo nos últimos dois anos e partiu seu coração quando eles se separaram", contou uma fonte da publicação.

No domingo, 11, Violet foi fotografada usando um vestido de JLo. "Usar o vestido de Dia dos Namorados de sua futura ex-madrasta foi um pouco como uma declaração - ela sabia o que estava fazendo. Violet não vai parar de se manifestar", explicou a fonte, acrescentando que a menina passou uma temporada durante o verão americano com a madrasta nos Hamptons.

"Ben não está nem incomodado nem despreocupado com a proximidade de Violet com JLo, já que Violet é adulta e pode ter relacionamentos com quem ela escolher. Infelizmente para ela, usar o vestido de JLo em público não vai afetar o divórcio de Ben em nada", garantiu a fonte. "'Violet é uma pessoa que pensa na família em primeiro lugar e é a melhor amiga dos filhos de JLo. Ela os considera como sua irmã e irmão", acrescentou outra fonte.

Apesar dos problemas no casamento, o ator e a cantora se dão muito bem com os enteados. Ben e Jennifer Garner são pais ainda de Finn, de 15, e Samuel, de 12. Já Max e Emme, de 16, são frutos do antigo casamento da cantora com Marc Antony.

"Ben tem sido tão incrível com Max e Emmie e é um pai e uma figura paterna maravilhosos, então é claro que todos eles adorariam que seus pais encontrassem uma maneira de ficarem juntos", disse uma pessoa próxima da família.

"A situação atual é triste e, apesar de parecer que as coisas não vão se acertar, Violet está defendendo que eles voltem a ficar juntos. Usar o vestido de JLo foi feito de propósito", completou a fonte.