Fernanda Vasconcellos posta registro raro com a família em passeio de barco

A atriz Fernanda Vasconcellos publica uma série de registros ao lado do marido, filho e enteado curtindo os dias de verão na Bahia

A atriz Fernanda Vasconcellos, de 40 anos, reuniu uma série de imagens ao lado da família durante as férias na Bahia por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 29. Os registros constam imagens da artista em um passeio de barco com o marido, o atorCássio Reis, o filho Romeo, de dois anos, e com o enteado, Noah, de 17 - o jovem é filho de seu esposo com a atriz Danielle Winits.

"Essa é com certeza uma das melhores formas de sair do comum e criar lembranças incomparáveis", escreveu na legenda da publicação. Ela está em férias em um resort em Santa Cruz Cabrália, na Bahia.

Na seção de comentários, os fãs da artista mencionaram a beleza do pequeno Romeo. "Como ele está lindo", enfatizou um. "É muita beleza por metro quadrado", escreveu outro.

Confira, abaixo, o vídeo publicado no perfil de Fernanda Vasconcellos no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Vasconcellos (@fevasconcellos)

Fernanda Vasconcellos diz motivo de sua saída da TV Globo

Na última semana a atriz Fernnada Vasconcellos decidiu revelar o motivo pelo qual decidiu sair da TV Globo. A artista, que se destacou em novelas de sucesso da emissora, enfatizou que a sua maior motivação para deixar a empresa dos Marinho foi a vontade de experimentar personagens novos.

Em entrevista ao site 'Splash', do UOL, Vasconcellos explicou que decidiu se reinventar após interpretar uma série de ‘mocinhas’ nos folhetins da Globo. Confira a entrevista!

Leia também: Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis esbanjam romantismo em dia de praia