Apresentadora se manifesta após debochar de Fernanda Torres: 'Desproporcional'

A apresentadora Mercedes Cordero se manifestou após uma fala controversa sobre a atriz Fernanda Torres viralizar nas redes socais. Na última sexta-feira, 10, ela, que comanda o programa Vamos Las Chicas, debochou do penteado escolhido pela artista para o Globo de Ouro, juntamente da colega Paula Galoni.

As duas receberam inúmeras críticas. Com isso, Paula trancou seu perfil no Instagram e Mercedes bloqueou os comentários nas publicações e tentou se explicar. "Uma piada sobre o penteado de uma artista não a desqualifica. Há um país inteiro me atacando com mensagens realmente ofensivas, me ameaçando. Nunca me referi a ela em termos profissionais, nem zombei dela. Receber uma tonelada de insultos é desproporcional", declarou Cordero.

O que as apresentadoras disseram sobre Fernanda?

O comentário das apresentadoras sobre Fernanda aconteceu durante a exibição matinal do programa, no canal La Ciudad. Durante a atração, elas falaram sobre o look escolhido pela atriz brasileira, que venceu na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025 pela atuação em Ainda Estou Aqui.

Apesar da conquista, o penteado dela foi o que chamou a atenção das argentinas. "Estava tão convencida de que iria ganhar que foi até mesmo sem se pentear", declarou Mercedes.

Veja como foi o momento:

GENTE!? As apresentadoras argentinas Victoria Casaurang, Mercedes Cordero e Paula Galloni debocham de Fernanda Torres em programa de televisão:



"Estava tão convencida que não ganharia que nem foi penteada." pic.twitter.com/VnH9LqdYxY — Séries Brasil (@SeriesBrasil) January 10, 2025

Fernanda Torres deixa Los Angeles por conta de grande incêndio: 'Muito ruim'

Após vencer na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025, a artista continuou na cidade para cumprir a agenda de divulgação do filme. Porém, precisou mudar os planos. "O ar de Los Angeles estava muito ruim. Viemos para um local seguro, totalmente fora do incêndio. Fiquem tranquilos, estou bem. Um abraço da Fernanda", escreveu a artista em uma publicação nas redes sociais. "Na torcida para que tudo fique bem", completou ela.

Por conta do incêndio, alguns eventos foram cancelados. Fernanda Torres participaria do talk-show Jimmy Kimmel Live, mas a aparição foi suspensa. O filme também teria uma exibição especial para os votantes do Oscar, que acabou sendo cancelada.

