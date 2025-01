Fernanda Torres esbanja simpatia ao chegar para programa em Nova York

Fernanda Torres segue nos Estados Unidos para divulgar o filme Ainda Estou Aqui e esbanjou simpatia ao chegar para um programa em Nova York

Fernanda Torres segue nos Estados Unidos para a divulgação do filme Ainda Estou Aqui, em que ela interpreta Eunice Paiva.

Nesta terça-feira, 14, a atriz chegou para gravar o programa Live With Kelly and Mark, em Nova York, e foi recepcionada por alguns fãs na porta do estúdio.

Simpática, Fernanda fez questão de posar para fotos ao lado dos admiradores e também sorriu para os fotógrafos presentes no local.

A artista ganhou um Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz de Drama e agora há uma expectativa sobre a lista de indicados do Oscar, que deve ser divulgada no dia 19 de janeiro.

Outro prêmio inédito

O ano era 1986 e Fernanda, aos 20 anos, foi indicada ao Palma de Ouro de Melhor Atriz no Festival de Cannes por sua atuação no longa Eu Sei Que Vou Te Amar. O feito foi inédito para a época, colocando a jovem atriz como uma das grandes promessas do cinema brasileiro.

Apesar de indicada, Torres não foi à premiação: estava ocupada com as gravações do remake de Selva de Pedra, sem imaginar que poderia, de fato, levar o troféu para casa. Em entrevista ao jornal O Globo após o resultado, ela contou que ficou espantada ao receber a notícia de sua vitória por telefone.

"Minha primeira reação foi de total espanto. Fiquei repetindo para me convencer: gente, eu ganhei, ganhei! Não sei como teria sido se eu estivesse lá na hora da premiação. Aqui, foi indolor. Não tinha expectativas. Resolvi então não ver ninguém. Tirei o dia para descansar e pensar na vida", disse.

Com a segunda conquista em uma premiação estrangeira, a intérprete trilha o caminho da mãe, Fernanda Montenegro(95), e se firma como referência de atuação no Brasil e no mundo. Tilda Swinton, por exemplo, é uma das atrizes internacionais que vibrou com a conquista da brasileira logo após o anúncio da vitória.

