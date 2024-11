Fernanda Machado divide fotos raras ao lado dos filhos e marido: 'Gratidão'

A atriz Fernanda Machado, que mora nos EUA, abriu um álbum de fotos especiais da família celebrando o Dia de Ação de Graças

A atriz Fernanda Machado encantou os seguidores nesta sexta-feira, 29, ao compartilhar em suas redes sociais algumas fotos raras em família. Morando na Califórnia, nos Estados Unidos, há mais de 10 anos, a artista é casada com o estadunidense Robert Riskin e mãe de dois meninos.

Por meio de seu Instagram oficial, Fernanda mostrou detalhes da celebração do Dia de Ação de Graças. Nos cliques publicados, o casal surge sorridente ao lado dos herdeiros, Lucca, de nove anos, e Leo, de quatro.

Em meio ao carrossel de fotos, ela ainda exibiu a mesa de jantar, feita especialmente para a data. "Dia de ação de graças cheio de amor com a família reunida em casa, e o coração cheio de gratidão por todas as pessoas que fazem parte da nossa vida!", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas à atriz: "Gente, como pode eu ser apaixonada por uma família que não conheço?! Eu simplesmente sou por vocês. Deus continue abençoando", disse uma. "Família linda", elogiou outra.

Longe das novelas desde 2013, quando atuou em 'Amor à Vida', Fernanda Machado trabalha como professora de ioga na Califórnia. Seu último trabalho nas telinhas foi na série 'Impuros' (2018). Atualmente, a atriz pode ser vista na reprise de 'Alma Gêmea', nas tardes da TV Globo.

Veja as fotos de Fernanda Machado com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Machado (@realfemachado)

Fernanda Machado celebra 13 anos com o marido

Em julho deste ano, Fernanda Machado usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: 13 anos ao lado do marido, o empresário Robert Riskin, com quem tem dois filhos, Lucca, de 9 anos, e de Léo, de 4.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado do amado e se declarou. "13 anos compartilhando a vida! O amor é uma escolha diária, e nem sempre é um conto de fadas, nem sempre é fácil, exige cuidado, tempo, dedicação", afirmou.

"Nesses 13 anos, vivemos altos e baixos, alegrias e tristezas, mas seguimos firmes, fortes e juntos! Construímos muitas histórias e memórias, geramos dois seres humanos iluminados, e uma família unida. 13 anos depois, e ainda és a minha pessoa favorita no mundo! Eu amo compartilhar a vida com você! Amo-te para sempre", completou ela.

Leia também: Atriz de Alma Gêmea, Fernanda Machado encanta com foto em família