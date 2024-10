Fernanda Garay é surpreendida em ultrassom da filha: 'Invejável'

Grávida de seis meses, Fernanda Garay foi surpreendida durante o ultrassom da filha e já enxerga uma futura profissão para a pequena

Ao que parece, Fernanda Garay está radiante à espera da primeira filha, fruto do seu relacionamento com Márcio Santos. A ex-jogadora de vôlei está no sexto mês de gestação.

Nesta quarta-feira, 23, a famosa passou por uma consulta de pré-natal e foi surpreendida ao realizar o ultrassom. Em seu Instagram Stories, Fernanda contou que a bebê está sempre em uma posição específica e parece que vai ser ginasta.

"Essa criança está sempre com o pé na cabeça! Estou começando a considerar colocá-la na ginástica porque, olha, a flexibilidade dessa criança aqui na barriga é invejável. A cabeça fica para um lado, o corpinho para o outro e as pernas voltam para trás. Sei que vocês já estão contando com uma ponteira, mas essa criança vai para a ginástica. O que vocês acham?", disse ela, que ainda perguntou: "Tem potencial?".

Revelação do gênero

A ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay viveu um momento inesperado recentemente ao ter o gênero do seu bebê revelado ao vivo na TV. Durante a cobertura da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris 2024, o apresentador Luis Robertorevelou o segredo da futura mamãe.

Durante uma conversa sobre os atletas nos Jogos Olímpicos, Luis Roberto revelou que Fernanda Garay está grávida de uma menina. “Na verdade, desculpa, te receber não. Recebê-las”, disse ele ao vivo. Ao ouvir isso, Fernanda caiu na risada.

Ela contou que ainda não tinha revelado publicamente que vai ter uma menina. “Eu sabia que isso ia acontecer. Eu contei no bastidor para o Luis, e a gente está fazendo um chá revelação aqui agora, porque o Brasil não sabia que eu esperava uma menina”, disse ela.

Fernanda Garay está com 38 anos e será mãe pela primeira vez. Ela é casada com Marcio Santos.

