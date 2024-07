Fátima Bernardes surge em momento especial com a filha: "Felicidade"

Fátima Bernardes viajou para Paris para os Jogos Olímpicos de 2024 e compartilhou seu encontro com a filha, Laura Bonemer, neste domingo, 21

A jornalista Fátima Bernardes viajou para Paris, na França, para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. E neste domingo, 21, ela usou seu Instagram para mostrar o encontro com a filha, Laura Bonemer.

Na imagem compartilhada, a apresentadora aparece em um restaurante restaurante na capital francesa com a jovem. "Felicidade", escreveu Fátima, que ainda adicionou a música Seja feliz, de Marisa Monte, no story do Instagram.

Vale lembrar que Laura reside na França desde 2022. A filha de Fátima e William Bonner se mudou para o país europeu para fazer um mestrado. Com informações do portal O Globo.

Veja:

Fátima Bernardes com a filha (Reprodução/Instagram)

Fátima Bernardes desabafa sobre dificuldade com o namorado

Recentemente, Fátima Bernardes escreveu uma declaração para o namorado, o político Túlio Gadêlha, e fez um desabafo. Ela compartilhou fotos na companhia do amado e contou que, nos últimos tempos, eles estão se encontrando menos por conta do trabalho.

"O #TBT de hoje é todo dele que logo me conquistou. Nosso ano tem sido com muito menos encontros do que gostaríamos. O trabalho nem sempre deixa a gente estar juntos. Mas o que é missão, não se discute", desabafou ela sobre a circunstância.

Mas, mostrou-se conformada: "O objetivo de sempre corrermos atrás do melhor pra nós e pros outros é mais um dos motivos pra compartilharmos a vida. E como diz a música de Geraldo Azevedo, “ o olho de Deus é mágico, espanta tudo que é trágico, mas só chora por amor”. Que tenhamos muito motivos pra sorrir, como nessas fotos", completou.

Fátima Bernardes, de 61 anos, e Túlio Gadêlha, de 36, assumiram publicamente o namoro em 2017. No Dia dos Namorados deste ano, a comunicadora já havia falado sobre a distância que estão enfrentando. Ela então lamentou sobre não passarem a data juntinhos.