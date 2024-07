Ronnie Von celebra vitalidade e abre o jogo sobre futuro na TV: 'Não me sinto com 80 anos'

Em celebração aos seus 80 anos, Ronnie Von conversou com a CARAS Brasil e falou sobre a importância da família em sua vida, além do trabalho na TV

Apesar das mudanças físicas que naturalmente chegam com a idade, Ronnie Von garante que os 80 anos não passa de mais um número em sua vida. Personalidade marcante e destaque na TV brasileira, o artista, que iniciou a carreira como cantor, conta que está cheio de vitalidade e não tem pretensão de deixar o ofício tão cedo. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abriu um pouco da intimidade e falou como o amadurecimento lhe trouxe mais qualidade de vida junto a esposa e filhos.

"Eu aprendi com meu velho pai o seguinte: 'A mente humana não passa de 25 anos. O corpo é que não quer entender'. E eu não me sinto com 80 anos. É uma coisa engraçada. É claro que se eu subir numa árvore alta de sapato, eu tenho a grande probabilidade de levar um tom e me quebrar tudo. Mas eu já fiz isso, inclusive, com dois anos a menos do dia de hoje. Então é história. Meu pai tem toda a razão. Ou tinha. A mente não passa de 25, o corpo é que não quer entender. Eu não me sinto com 80 mesmo", diz.

Casado com Maria Cristina Rangel há quase 40 anos, Ronnie faz questão de dedicar sempre seu tempo livre à família. Pai de Leo, Alessandra e Ronaldo, o apresentador conta que depois de passar anos na estrada viajando para os mais diversos lugares para se apresentar, não há nada melhor do que desfrutar da intimidade ao lado daqueles que o amam. "O meu tempo livre é para me dedicar a mim mesmo, ou seja, qual é a grande verdade para mim? A família", declara.

"Eu detesto sair de casa. Eu parei com viagem, parei de cantar profissionalmente, em função das viagens que eram longas, quando a carreira foi lá para fora do país, inclusive, eram qualquer viagenzinha, 14, 17 horas. Eu não via a família, eu não via meus filhos crescendo. Então, a minha dedicação, de fato, é à família, porque essa é a maior de todas as verdades e dela você não foge. Então quando eu digo que eu tenho essa coisa de recolhimento para ficar feliz comigo mesmo, é só ter minha família em volta. Está tudo certo", afirma.

Destaque na TV brasileira desde os anos 60, quando estreou como apresentador do O Pequeno Mundo de Ronnie Von, o artista conta que ainda não se sente cansado do trabalho e não lhe falta vitalidade para continuar por mais alguns anos. "De vez em quando a gente pensa em parar. Com a coisa da cronologia, você vai ficando mais velho e pensa: 'Está na hora de parar, não está?'. Aí quando você pensa que você vai parar, recebe o convite de uma emissora de televisão para apresentar um programa. Aí você desiste completamente da ideia de se aposentar".

Diante de algumas especulações sobre seu futuro na RedeTV, o apresentador reafirma seu comprometimento com a emissora e confessa que tem ficado tão ansioso para seu retorno quanto os fãs. "Como diz o outro, estou com sangue nos olhos. Estou doido para que a coisa comece já", comemora.